Rocket League ve Ford ortaklığıyla oyuna yeni araçlar geliyor

Ford ve Psyonix, otomobil üreticisinin Rocket League Championship Series Winter Majors'a sponsor olacağı bir ortaklık duyurdu. Bu ortaklıkla birlikte Forf F-150 gelecek. Ford F-150, oyunda şimdiye kadar yer almış gerçek hayattan oyuna eklenen beşinci araç olacak.

Taraflar bu ortaklığı yeni bir espor etkinliğiyle kutlayacak: Ford + Rocket League Freestyle Invitational. Bu etkinlikte oyuncular, jüriye 2021 model bir F-150 ile maharetlerini gösterecek. Etkinlik, bu ayın sonlarında Kuzey Amerika Winter Major Grand Finals öncesinde yapılacak. Psyonix, etkinlikle ilgili diğer detayları daha sonra paylaşacağını söyledi.

Oyun mağazasında Ford F-150’nin de bulunduğu özel bir paket 1500 krediye satın alınabilecek. Bu da yaklaşık 15 dolara tekabül ediyor. Benzer paketler Epic Games, Psyonix’i satın almadan önce 2-3 dolarlık bir fiyata sahip oluyordu, bu ise oyuncuların dikkatini çeken şeylerden oldu. Rocket League topluluğu başta Reddit olmak üzere çeşitli platformlardan yüksek fiyat hakkındaki eleştirilerini dile getirdi.

Önceki lisanslı DLC'lerin aksine, Ford F-150 hem kendi yeni öğeleriyle hem de mevcut, lisanssız öğelerle özelleştirilebilecek. Psyonix Topluluk Yöneticisi Devin Connors ise Reddit'te arabanın profesyonel Rocket League oyuncuları tarafından en çok kullanılan hitbox olan Octane hitbox kullanacağını doğruladı.

Ford F-150, Rocket League’e 20 Şubat’ta geliyor ve mağazaya geldiği andan itibaren bir hafta boyunca alıma açık olacak. The Ford + Rocket League Freestyle Invitational da 24 Şubat’ta başlıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi daha sonra Psyonix tarafından yapılacak.