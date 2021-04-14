Rocket League Dünya Şampiyonu Scrub Killa, yedeğe çekildi

17 yaşındaki profesyonel Rocket League oyuncusu ve dünya şampiyonu Scrub Killa, Team Singularity tarafından yedeğe çekildi. Scrub Killa’nın yerine ise rehzzy kullanıcı isimli oyuncu getirildi.

Singularity’nin resmi Twitter hesabından 10 Nisan tarihinde yaptığı açıklamaya göre eski RLCS Dünya Şampiyonu takımda yedeğe çekiliyor.

Tutarlılık sorunları sebebiyle gerçekleştirildiği söylenen oyuncu değişimi kararı, takımın Dünya Şampiyonası elemelerinde başarısız olmasının ardından seri bir şekilde alınarak hayata geçirildi.

Takımın yeni kadrosu şu anda şu şekilde:

George “Breezi” Rusiecki

Joseph Jamie “hibbs” Hibbert

Kieran “rehzzy” Hogan

16 yaşındaki Rocket League oyuncusu rehzzy, takıma geçtiğimiz ay geliştirme oyuncusu olarak alınmıştı. Bir ay içinde organizasyon ve takımla uyum gösteren oyuncu kısa sürede ana kadroya dâhil edildi. Şu an için yedekte olan Scrub Killa’yı 15-18 Nisa’da oynanacak bahar sezonu maçları ardından farklı bir takımda görmek mümkün.