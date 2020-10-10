Rocket Lake 2021’de Geliyor

Rocket Lake, oyun dünyası için yine fantastik bir işlemci olacak. Intel, yakın gelecekte daha fazla ayrıntı açıklayacak.

Intel’in Oyuna Verdiği Önem ve Yakında Çıkacak Olan Intel Teknolojisine Hızlı Bir Bakış

90’lardaki Intel Pentium işlemcilerden 2000’lerin ortalarındaki Core 2 Duos’a ve bugün pazarda bulunan ana akım 10. Nesil Intel Core S-Serisi masaüstü işlemcilere kadar birçok ürün ve çözümle Intel, oyun meraklılarına en yeni teknolojilerle donatılmış PC oyunu performansını sunmaktan dolayı oldukça mutlular. Intel, en yeni ve en iyi oyunlarda dünya standartlarında birinci sınıf uygulama geliştiricileriyle ve yayımcılarıyla çalışma ayrıcalığına sahip.

Intel’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Onların performansı optimize etmelerine, yeni özellikler geliştirmelerine ve uygulama piyasaya sürülmeden önce sağlamlığını teyit etmelerine yardımcı olmak için onlarla geliştirme sürecinin erken evrelerinden itibaren çalışmaya başlıyoruz. Ancak iş ortaklıklarımız- ABD’de Unreal Engine oyunu için Intel teknolojisi üzerinde oyun oynama tecrübesini optimize etmek için Epic’le ortak çalışmalarımız, Hitman için IO Interactive A/S ile on yıllık işbirliğimiz, Total War serisi için Creative Assembly ile çalışmalarımız ya da küresel iş ortaklıklarımız arasında yer alan iQiyi, Huya, Bandai Namco, Ubisoft, Sega, Joyy gibi geliştiricilerle ortak çalışmalarımız- yalnızca iş ortaklarımızın oyunu piyasaya sürmelerine yardımcı olmakla kalmıyor aynı zamanda lansman sonrasında oyun mühendisleri ile yakın çalışarak sürekli olarak deneyimi geliştiriyor ve mümkün olduğunca akıcı ve dengeli olmasını sağlıyoruz. Örneğin Crystal Dynamics ve Square Enix ile gişe rekoru kıran Marvel’in Avengers’ı için yakın zaman önde yaptığımız iş birliğini ele alalım.

Marvel’ın Avengers’ı geliştirme süreci boyunca, Intel ve Crystal Dynamics’teki ekipler süper kahraman deneyimini PC oyuncuları için mükemmelleştirmek için yakın iş birliği içinde çalıştılar. Marvel’ın Avengers’ının tek CPU ortağı olarak, Intel mühendisleri oyunun geliştiricilerine detaylı görseller ve gerçek anlamda sarmal ve interaktif sinematik deneyimi için özel efektler yaratılması konusunda yardımcı oldu. Bu tüm PC oyuncularının faydalanacağı bir ortak çalışmaydı. Donanımların olağanüstü yazılımları, programları hayata geçirmeye yardımcı olma şeklini görmek bizi heyecanlandırıyor. Orijinal Malzeme Üreticileri ile çalışarak oyun geliştiricilerinin ve yayımcılarının hedefledikleri sarmal deneyimi sunabilmeleri için gereken donanım ortamını yaratıyoruz. Oyun geliştiricilerle en yoğun dijital süreçlerde birlikte çalışarak onların donanımdan mümkün olan en fazla performansı almalarına yardımcı olarak ekranda gördüklerinizin onların vizyonuna mümkün olduğunca sadık kalmasını sağlamak istiyoruz.”

Intel’in bu çalışmalarını gösteren yeni çıkan birkaç örnek şöyle:

Microsoft Flight Simulator 2020 – Yazılımla Maskelenmiş Perdeleme Ayırma teknolojisinin sisteme kurulmasına yardımcı olarak, yalnızca oyuncunun görebildiği pikselleri ve ürettikleri nesneleri etkin şekilde işledik. 11. Nesil “Tiger Lake” gibi entegre grafik çözümler üzerinde performansı artırmak için önemli optimizasyon çalışmaları yapıldı.

Gears Tactics – Gears Tactics konusunda The Coalition ile iş birliği yaparak Değişken Hız Gölgelendirme (VRS) teknolojisinin sisteme kurulmasını destekledi ve Asenkron (eş zamanlı olmayan) bilgi işlemi iyileştirdi. VRS bir sahnenin piksel karmaşıklığını azaltarak Gear Tactics’e görsellerin aslına uygunluğundan ödün vermeden performansı artırma olanağı sağlıyor. Asenkron Bilgi İşlem belli grafik iş yüklerinin birbirine paralel şekilde çalışmasını mümkün kılıyor ve oyunun daha fazla arka plan grafik süreçlerinde devam edebilmesini sağlayarak akıcı şekilde oynamanıza yardımcı oluyor.

A Total War Saga: Troy – Creative Assembly ile birlikte çalışarak oyun oynama deneyimini ve gerçekliği 10. Nesil Intel® Core™ işlemcilerde mevcut olan yüksek frekans ve çekirdek sayısı ile optimize etti. Bu şekilde oyunun çevreyle ilgili efektlerine (örn; çimler, su sistemleri, vb) daha fazla derinlik ve karmaşıklık kattı.

İşlemci frekansı önemli bir husus olmaya devam ediyor, çünkü birçok popüler uygulama ve yüksek performanslı oyun frekansla ölçekleniyor. Intel'in şu anki nesil işlemcileri – masaüstünde Core i9-10900K ve mobil cihazlarda Core i9-10980HK– performansta endüstrinin en yüksek değeri olan 5.3 Ghzi'ye ulaşıyor. İşlemci performansını artırmak için performansı otomatik olarak artıran Turbo Boost Max Technology 3.0 ve Thermal Velocity Boost gibi yenilikçi çözümler geliştirdi. Hız aşırtmacılar ister BIOS içindeki sistemlerini manuel olarak ayarlamayı tercih etsinler ister Intel’in özel yazılımlarını kullansınlar (örn. Intel Performance Maximizer ya da Xtreme Tuning Utility), hız aşırtma camiasına onlara frekans seçeneği ve maksimum esneklik sunarak hizmet etmeye devam ediyor. Örneğin Allen ‘Splave’ Golibersuch, Core i9-10900K’da sıvı nitrojen kullanarak hız aşırtma yapıp hızı 7GHz’e çıkarmasını belgeledi.