Robinho'ya cinsel taciz davasından 9 yıl hapis!

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Brezilya Yüksek Adalet Mahkemesi soruşturma yargıcı, Robinho'nun 2013 yılında İtalya'da işlediği cinsel saldırı suçunun cezasını kendi ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verdi.

Eski futbolcu Ocak 2022'de bir gece kulübünde toplu tecavüzden suçlu bulunmuş ve yasaların ağırlığını üzerinde hissederek, iki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması olmadığı için sığınmak üzere Brezilya'ya dönmeye karar vermişti.

Eski Brezilya milli takımı oyuncusu Robinho, o dönemde AC Milan'da oynuyordu.

Cezası İtalya'nın en yüksek mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından İtalyan savcılar uluslararası tutuklama emri çıkardı. Kararın aleyhine sonuçlanması durumunda 40 yaşındaki oyuncu, Brezilya Yüksek Mahkemesi'ne yapılacak itirazı beklerken karara göre serbest kalabilecek.

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