MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRoberto Mancini'den itiraf: "Arkadaşım, corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti"
GeriFutbol Roberto Mancini'den itiraf: "Arkadaşım, corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.03.2020 - 17:41,Son Güncelleme:/

Roberto Mancini'den itiraf: "Arkadaşım, corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Roberto Mancini'den itiraf: "Arkadaşım, corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti"
Abone Olgoogle-news

İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, corona virüs salgını hakkında konuştu.

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, corona virüs sebebiyle yakınını kaybettiğini söyledi.

İtalya basınına konuşan Mancini, "Kız kardeşim telefon etti ve çocukluk arkadaşımın koronavirüs sebebiyle öldüğünü söyledi. Çocukken birlikte futbol oynardık, güzel günler geçirdik." dedi.

Mancini sözlerini, "Sağlık görevlilerimiz kahramanca bir iş yapıyor ve onlara sonsuz inancım var. Bu yüzden İtalya'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Benim mezarım İtalya'da!" ifadeleriyle tamamladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle