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Robert Lewandowski için Manchester United da devrede - Transfer Haberleri

#Transfer#Manchester United#Robert Lewandowski
Robert Lewandowski için Manchester United da devrede - Transfer Haberleri

Bayern Münih’in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski’nin Avrupa’daki talipleri artmaya devam ediyor. Barcelona’nın transfer listesinde olan 33 yaşındaki golcü oyuncunun durumunu İngiliz devi Manchester United da takip etmeye başladı.

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Geçtiğimiz sezon Bayern Münih’te görev aldığı 46 maçta attığı 51 golle, takımına büyük katkı sağlayan Robert Lewandowski, Alman ekibinden ayrılmak istediğini açıklamıştı. İsmi Barcelona ile anılan ve İspanyol ekibinde forma giymeye sıcak bakan Polonyalı golcü için İngiltere’den yeni bir iddia ortaya atıldı. 

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden TheSun’da yer alan habere göre Barcelona’nın yüksek ücret kazanan bazı oyuncularıyla yollarını ayıramaması ya da sözleşmelerinde revizeye gidememesi halinde Polonyalı golcüyü transfer edememe ihtimali bulunuyor. Manchester United da Lewandowski’nin durumunu yakından takip ediyor. Ayrıca Bayern Münih’in de 1 yıl daha sözleşmesi olan Polonyalı golcüyü bonservis bedeli olmadan bırakmaya sıcak bakmadığı biliniyor.

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Santrfor bölgesine takviye yapmayı öncelik olarak belirleyen Kırmızı Şeytanlar, daha önce Darwin Nunez transferinden vazgeçmişti. Leipzig’in de Nkunku’yu satmaya yanaşmamasıyla Manchester ekibinde ibre Lewandowski’ye döndü. Polonyalı golcünün İspanya’ya transferinin gerçekleşmemesi halinde Manchester United’ın Lewandowski’yi kadrosuna katmak için büyük çaba göstermesi bekleniyor.

Öte yandan haberde Chelsea’nin de takımdan ayrılma ihtimali bulunan Romelu Lukaku’nun yerine Lewandowski’yi transfer listesine ekleyebileceği ifade edildi.

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#Transfer#Manchester United#Robert Lewandowski

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