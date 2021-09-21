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Robert Lewandowski Altın Ayakkabı ödülünü aldı

#Robert Lewandowski#Altın Ayakkabı#Bayern Münih
Robert Lewandowski Altın Ayakkabı ödülünü aldı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusuna verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü düzenlenen törenle aldı.

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2020-2021 sezonunda 41 gole imza atarak Bundesliga tarihinin en çok ağları sarsan oyuncu unvanını Gerd Müller'in (40 gol) elinden alan 33 yaşındaki Polonyalı santrfor, Münih kentinde düzenlenen törenle Altın Ayakkabı ödülünü teslim aldı.

Törende duygularını dile getiren Lewandowski, "Bu büyük onura erişebildiğim için çok mutluyum. Aileme, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve tüm Bayern ailesine teşekkürler. Onların desteği olmadan bunu başaramazdım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, bu ödülü en çok kazanan oyuncu (6 kez) konumunda bulunuyor.

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#Robert Lewandowski#Altın Ayakkabı#Bayern Münih