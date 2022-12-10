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Rize'yi yasa boğan ölüm haberi... Üzerine kale direği devrilen minik Yiğit Demirel hayatını kaybetti

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#Yiğit Demirel#Rize#Yiğit Demirel Rizespor
Rizeyi yasa boğan ölüm haberi... Üzerine kale direği devrilen minik Yiğit Demirel hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 13:54

Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

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Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kafatası ve çenesinde kırık oluşan 9 yaşındaki Demirel, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

9 yaşındaki altyapı futbolcusu Yiğit Demirel, Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda 7 Aralık'ta antrenman öncesinde üzerine kale direği devrilmesi sonucu yaralanmıştı.

RİZESPOR: VEFAT HABERİNİ DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK

Çaykur Rizespor, altyapı futbolcusu Yiğit Demirel için başsağlığı mesajı yayınladı.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Altyapı futbolcumuz, minik yavrumuz Yiğit Demirel’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Yiğit’imize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

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Rizeyi yasa boğan ölüm haberi... Üzerine kale direği devrilen minik Yiğit Demirel hayatını kaybetti

Olay, çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri’ndeki antrenman sahasında meydana geldi. Antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan biri, kale direğine asıldı. Bu sırada devrilen kale direğinin altında kalan Yiğit Demirel, ağır yaralandı. Antrenörlerinin ihbarı üzerine tesise sağlık ekibi sevk edildi.

Sahada ilk müdahalesi yapılan küçük Yiğit, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafatasında oluşan kırıklar ve beyin kanaması geçirdiği belirlenip yoğun bakımda tedaviye alınan Yiğit Demirel’in kanamasının durduğu, refleks vermeye başladığı ifade edildi.

 

'ÇOCUĞUMUZDA BİRAZ REFLEKS VAR'

Yiğit’ten gelecek iyi bir haberi bekleyen ailenin hastane önündeki bekleyişi sürüyor. Dede Yusuf Demirel zor bir süreç yaşadıklarını belirterek “Akıllara durgunluk verecek bir kaza geçirdi. Kaza, tabii ki her şey takdiri ilahi. Kaza gününden bugüne kadar yaşadıklarımızı herkes tahmin edebilir. Bu süreçte yapılan her şeyden çok memnunuz. Rizespor camiası, hastane personeli, vatandaşlar bizi yalnız bırakmadı. Türkiye'nin birçok yerinde ve yurt dışından dualar okundu çocuğumuz için. Şu ana kadar yapılanlarda hiçbir eksiklik görmedik. Zor bir süreci yaşıyoruz. Son aldığımız haberlere göre çocuğunuzda biraz refleks, gelişme var. İnşallah onu Allah bize bağışlayacak” dedi.

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#Yiğit Demirel#Rize#Yiğit Demirel Rizespor

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