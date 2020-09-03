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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 15:06 | Son Güncelleme:

Rizespor'un Topuk Yaylası kampı sona erdi!

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Rizespor'un Topuk Yaylası kampı sona erdi!
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Düzce Topuk Yaylası'ndaki kamp çalışmalarını tamamladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 29 Ağustos'ta Topuk Yaylası'nda başlayan ikinci hazırlık kamp döneminin sabah gerçekleştirilen antrenmanla sona erdiği belirtildi.

Loic Remy resmen Çaykur Rizespor'daSüper Lig ekibi Çaykur Rizespor, dünyaca ünlü golcü Loic Remy'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.Metin: Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi. Sabah sağlık kontrolüne giren ve tüm tetkiklerden sağlam çıkan 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yapıldı. Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy'nin sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı ve Çaykur Rizespor 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2+1 yıllık imza attırdı. Loic Remy ile Fenerbahçe de ilgilenmişti ancak Erol Bulut'un talimatıyla Sarı-lacivertli kulüp Enner Valencia'ya yöneldi.
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Açıklamada, oyuncuların bugün Rize'ye döneceği, yarın da saat 17.00'de Çaykur Didi Stadı'nda Trabzonspor ile hazırlık maçı oynanacağı aktarıldı.

Çaykur Rizespor, hazırlık maçının ardından ligde ilk hafta oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam edecek.

Rizesporun Topuk Yaylası kampı sona erdi

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