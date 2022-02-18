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Rizespor'un iç sahada dikkat çeken istatistiği, Başakşehir'de tek eksik! Öne çıkan iddaa tercihi...

#Misli.Com#İddaa#Süper Lig
Rizesporun iç sahada dikkat çeken istatistiği, Başakşehirde tek eksik Öne çıkan iddaa tercihi...

Gedson Fernandes'in takıma katılmasıyla kıpırdanma sinyalleri veren Çaykur Rizespor, son 2 lig maçını gol yemeden kazanan Başakşehir'i konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

ÇAYKUR RİZESPOR

Son 8 lig maçında sadece 1 galibiyeti olan Çaykur Rizespor, 25 hafta sonunda topladığı 23 puanla 18. sırada yer alıyor.

Stoperde Başakşehir'den kiraladıkları Ponck ile kaptan Selim Ay forma giyecek. Hafif sakatlığı bulunan Sebastian Holmen iyileşti, maç kadrosuna alındı.

TD Hamza Hamzaoğlu hücum merkezinde Joel Pohjanpalo tercih ediyor. Ara transferin son günü takıma katılan Papiss Cisse yedekte beklemeye devam edecek. Geçen hafta 90+3'te oyuna dahil olmuştu.

Ara transferin bombası Gedson Fernandes ise ilk 11'in bankosu olacak. Altay karşısında orta sahada bir maestro gibiydi. Sahanın en çok koşan ismi oldu, ikili mücadelelerde ayakta kalmasıyla alkış aldı. Hamzaoğlu'nun en büyük kozu olacaktır.

Sağ kanatta Trabzonspor'dan gelen Yusuf Sarı oynar, Aminu Umar sakat olduğu için sol kanatta Yannick Bolasie veya Alper Potuk görürüz. Forvet arkasında büyük ihtimalle Fernando Boldrin olur.

BAŞAKŞEHİR

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Emre Belözoğlu takımın başına geçtikten sonra büyük çıkış yakalayan Başakşehir, Trabzon deplasmanında 0-0 beraber kaldıktan sonra bir süre 3 puan sevinci yaşayamamıştı.

Kayserispor ve Göztepe yenilgileriyle üst sıralardan kopma noktasına gelen turuncu-lacivertliler, önce Fenerbahçe'yi ardından da Gaziantep FK'yı yenip yeniden kendine geldi.

Devre arası kadroya yapılan Trezeguet ve Pizzi takviyeleri hemen ilk maçta etkisini gösterdi; Gaziantep FK karşısında buldukları ilk golde asisti Trezeguet yaparken golü Pizzi attı.

Serdar Gürler de unutulmasın... Konyaspor'un sağ kanadındaki etkili futbolunu Başakşehir'e de taşıyan 30 yaşındaki milli futbolcu, Gaziantep FK maçının skorunu tayin eden golü attı.

Takımda sakat Mahmut Tekdemir dışında eksik yok; son 2 maçta kalesini gole kapatan Volkan Babacan, eldivenleri giyemeye devam edecektir. Sağ bekte Junior Caiçara, sol bekte Hasan Ali Kaldırım izlemeye de devam ederiz.

Rizesporun iç sahada dikkat çeken istatistiği, Başakşehirde tek eksik Öne çıkan iddaa tercihi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Çaykur Rizespor'un iç sahada oynadığı son 3 lig maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. 

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- Başakşehir'in ligde oynadığı son 6 maçın 5'i "2.5 ALT" bitti. (6 maç - 9 gol)

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Çaykur Rizespor ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Başakşehir kazanır" tercihine 1,70 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,80'den oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,65 iken Misli.com'da 1,74!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu!

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%36'lık kesim son haftalarda kazanmakta güçlük çeken Çaykur Rizespor karşısında Başakşehir'den yana...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Gedson Fernandes'in Tottenham günlerinden! Lucas Moura ile antrenmanda eğlenceli kapışma...

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#Misli.Com#İddaa#Süper Lig

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