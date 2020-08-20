Rizesporlu Talbi: "Çok takımlı Süper Lig, futbolu sevenler için iyi olacak..."

Takımın geçen sezona iyi başladığını ancak devamını getiremediklerini belirten Talbi, "Bence lige o kadar kötü başlamadık, iyi başlangıç yapmıştık, bu da bizim üst sıralar için umutlu olmamızı sağlamıştı ve hedefimiz ligin ilk bölümünde yer almaktı. Daha sonra peş peşe gelen olumsuz sonuçlarla kötü bir döneme girdik. Bu kısır döngüyü bir türlü kıramadık. Üst üste iki iyi sonuç alamadık ama önemli maçlardaki kırılma anlarında karakter gösterip iyi sonuç almayı başardık. Bu sayede ligde kalmayı bildik." diye konuştu.

Talbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçen sezon lige ara verildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Pandemi süreci her takım için farklı sonuçlar getirdi. Zorluklar yaşadık, idman yapamadık ve sahalardan uzak kaldık ama bence bu durum işimize yaradı. Çok kötü bir dönem geçiriyorduk, üst üste mağlubiyetler serisi olmuştu ve geri çekilip kendimizi sorgulama adına faydalı oldu. Hatta yeniden bir hazırlık süreci geçirdik, bu da çok büyük fayda sağladı."



- "Bu sıkıntılı süreç yeni sezonda bize olumlu yansıyacak"



Yeni sezonda hata yapmamak için takım olarak gayret edeceklerini dile getiren Talbi, şu ifadeleri kullandı:

"Ligin son bölümü çok kötü geçti ve sıkıntılı zamanlarımız oldu. Bu sıkıntılı süreç yeni sezonda bize olumlu yansıyacak çünkü tekrar aynı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Bu sayede yeni sezonda daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Çok önemli maçlar oynadık ve bu maçları bir şekilde kazanmayı başardık. Bir futbolcu için kariyerinde yaşayacağı en kötü şey takımıyla küme düşmektir. Çok şükür ki biz bunu yaşamadık ama ciddi şekilde dersler aldık. Zor olsa da son üç takım içinde yer almadık ve ligde kalmayı başardık. Bence her şeye rağmen kötü bir sezon da olsa akıllarda kalacak olan şey ligde kalmış olmamız."





- "Yeni sezon eğlenceli ve zor olacak"



Talbi, Türkiye Futbol Federasyonun aldığı kararla bu sene 21 takımın Süper Lig'de mücadele edeceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İlk defa bu kadar takımlı bir lig oynanacak. Çok takımlı Süper Lig, futbolu sevenler için iyi olacak. Bu aynı zamanda futboldaki seviyeyi de yükseltecek, herkes elinden gelenin bir tık fazlasını yapmak zorunda kalacak. Bu durum futbola aşık olanlar için iyi bir şey. Ne kadar maç olursa bizim ve seyirciler için iyi olacak. Yeni sezon eğlenceli ve zor olacak. Arkadaşlarımla ortama baktığım zaman bireysel ve kolektif anlamda çok iyi bir havamız var. Bence yeni sezon bizim için güzel geçecek."

Montassar Talbi, Çaykur Rizespor'un kariyerine çok katkıda bulunduğunu anlatarak, "Burada ciddi tecrübeler kazandım. Benim için çok çaba sarf ettiler. Ben de bana verdiklerini bir şekilde geri vermek istiyorum. Bu saha içinde olur saha dışında da olur fark etmez. Bir yıl daha kontratım var, o yüzden elimden geleni yapmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Milli Takımı'nda çok yetenekli futbolcular olduğuna işaret eden Talbi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk Milli Takımı'nda kesinlikle çok iyi oyuncular var. Hepsi de çok genç ve kariyerlerinin başında, Avrupa'nın çok önemli kulüplerinde oynuyorlar, ciddi gelişim payları var. Bence bu Türk futbolunun imajına çok iyi

yansıyacaktır. Avrupa Şampiyonası elemelerinde bunu çok net gördük."

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