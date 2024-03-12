Rizespor'dan Emirhan Topçu transferi için açıklama! Las Palmas'a mı gidiyor?

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Çaykur Rizespor'un genç oyuncusu Emirhan Topçu için Las Palmas'ın devreye girdiği iddia edildi.

El Chiringuito TV'nin haberine göre İspanyol ekibi transfer için 5 milyon euroluk bir bütçe ayırmıştı.

Konuyla ilgili ulaştığımız Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır'a Emirhan Topçu iddialarını sorduk. Bakır konuyla ilgili şöyle konuştu:



"Las Palmas'ın sezon başından beri oyuncumuz Emirhan Topçu'ya bir ilgisi var. Bir anlaşma veya ön protokol anlamında somut bir adım yok. Sadece bir ilgi var. Las Palmas haricinde oyuncumuza yurt dışından birkaç kulübün daha ilgisi var. Sezon sonunu bekleyeceğiz. Bizim için hangi şartlar daha makulse ona göre bakacağız." ifadelerini kullandı.