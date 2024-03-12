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Rizespor'dan Emirhan Topçu transferi için açıklama! Las Palmas'a mı gidiyor?

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#Emirhan Topçu#Rizespor#Transfer Haberleri
Rizespordan Emirhan Topçu transferi için açıklama Las Palmasa mı gidiyor
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 13:00

Çaykur Rizespor'un genç oyuncusu Emirhan Topçu için Las Palmas iddiaları ortaya atılırken Karadeniz ekibinden konuya dair ilk açıklama geldi. Spor Arena'ya konuşan Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, transfer iddialarına dair görüşlerini paylaştı.

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Çaykur Rizespor'un genç oyuncusu Emirhan Topçu için Las Palmas'ın devreye girdiği iddia edildi.

El Chiringuito TV'nin haberine göre İspanyol ekibi transfer için 5 milyon euroluk bir bütçe ayırmıştı.

Konuyla ilgili ulaştığımız Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır'a Emirhan Topçu iddialarını sorduk. Bakır konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Las Palmas'ın sezon başından beri oyuncumuz Emirhan Topçu'ya bir ilgisi var. Bir anlaşma veya ön protokol anlamında somut bir adım yok. Sadece bir ilgi var. Las Palmas haricinde oyuncumuza yurt dışından birkaç kulübün daha ilgisi var. Sezon sonunu bekleyeceğiz. Bizim için hangi şartlar daha makulse ona göre bakacağız." ifadelerini kullandı.

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#Emirhan Topçu#Rizespor#Transfer Haberleri

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