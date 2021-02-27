Rizespor'da Marius Sumudica'dan maç sonu isyan!

Süper Lig'de Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Sumudica'nın açıklamaları;

Sadece bir soru sormak istiyorum. Tomas iyi hoca değil. Ünal Karaman iyi hoca değil. İsmail Kartal iyi hoca değil. Sumudica iyi hoca değil. Bu takıma hangi hoca gelsin? 80 dakika 11'e 10 oynadık. 1 tane şut çekemedik. Elimde joystick yok, kontrol edemiyorum. Rize'ye Jose Mourinho gelse başarılı olamaz.

BENİM ELİMDEN GELEN BU KADAR!

Benim elimden gelen bu kadar! Daha fazla bir şey yapamam. Tüm yeteneklerimi uyguladım. Kayseri'de başarılı oldum, Gaziantep'te başarılı oldum ama burada yapamadım. Oyuncular, yönetim, taraftar mutlu değilse kontratımızı oturur, konuşur, anlaşırız.

HOCALIK BİR DURUM YOK

1 tane dripling yok, 1 tane kaleye şut yok. Bunu ben çalışmayacağım yani. Son dakikada bir faul kazanmışız. Arkadaşımız geliyor yana oynuyor. Burada hocalık bir durum yok.

FUTBOLLA YATIP KALKIYORUM

İçki içmiyorum, kötü huyum yok. Futboldan başka düşündüğüm bir şey yok. Futbolla yatıp kalkıyorum. Ben aynı, Kayseri'deki Gaziantep'teki Sumudica'dayım. Olmuyor.