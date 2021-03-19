MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRizespor'da İsmail Köybaşı'dan Galatasaray maçı itirafı! 'Galibiyeti getiren faktörler...'
GeriFutbol Rizespor'da İsmail Köybaşı'dan Galatasaray maçı itirafı! 'Galibiyeti getiren faktörler...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 19.03.2021 - 21:37 | Son Güncelleme:

Rizespor'da İsmail Köybaşı'dan Galatasaray maçı itirafı! 'Galibiyeti getiren faktörler...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rizespor'da İsmail Köybaşı'dan Galatasaray maçı itirafı! 'Galibiyeti getiren faktörler...'

Çaykur Rizespor'un sol beki İsmail Köybaşı, Galatasaray'ı 4-3 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

16
  • Galatasaray - Çaykur Rizespor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Galatasaray - Çaykur Rizespor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Galatasaray - Çaykur Rizespor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Galatasaray - Çaykur Rizespor maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-3 mağlup eden Rizespor'da sol bek İsmail Köybaşı, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İNANMAK, MÜCADELE ETMEK VE BİRBİRİNİ SEVMEK

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Köybaşı, "Galibiyeti getiren faktörler inanmak, mücadele etmek ve birbirini sevmek. Bu 3'ü bir araya getirmek önemli. Bu son 2 galibiyetle nefes aldık. Çok mutluyuz. Çok teşekkürler herkese. Taraftarlara, bizi sevenlere, yönetime, başkana armağan olsun" dedi.

KİMSE İNANMIYORDU

Rizespor'un savunma oyuncusu Selim Ay ise "Şampiyonluğa giden bir Galatasaray, zor deplasman, farkındaydık ama herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bu iradeyi saha içi, saha dışında gösterdik. Çok güzel bir 3 puan aldık. Kimse inanmıyordu ama biz inandık. Takım arkadaşlarım, hocalarım, destek veren herkesin emeğine yüreğine sağlık. Çok güzel 3 puan aldık. Galatasaray'a da yolunda başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi