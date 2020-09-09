MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRizespor'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor
GeriFutbol Rizespor'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

Rizespor'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rizespor'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor
Abone Olgoogle-news

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in açılış maçında 11 Eylül Cuma günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

19
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oyuncular antrenmanın ilk bölümünde kısa pas çalışması yaptı.

Oyuncular, idmanın ikinci bölümünde çift kale maç ile taktik çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde Tomas, oyunculara bireysel olarak orta ve şut çalışması yaptırdı.

Yeşil-mavili ekipte milli takımlardan dönen Gökhan Akkan ve Amedej Vetrih idmanda yer aldı. Dario Melnjak'ın ise bugün takıma katılması bekleniyor.

Takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

 

Rizesporda Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle