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GeriFutbol Rizespor'da Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı, Remy düz koşulara başladı
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Futbol
Selman KUTLU/RİZE, (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

Rizespor'da Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı, Remy düz koşulara başladı

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Rizespor'da Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı, Remy düz koşulara başladı

Çaykur Rizespor’da teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil mavililerde teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun takımla ilk kez antrenmana çıktı.

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Uygun, futbolcuları ile toplantı gerçekleştirdi.

REMY SEVİNCİ

Bu arada Çaykur Rizespor'da Remy sevinci yaşanıyor.

Rizesporda Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı, Remy düz koşulara başladı

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan ve ameliyat geçiren Luis Remy bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı.

Remy'nin önümüzdeki hafta takımla birlikte toplu çalışmalara katılacağı ve 2 hafta içinde kadroda yer alacağı öğrenildi.

 

Rizesporda Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı, Remy düz koşulara başladı

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