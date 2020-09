Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: "Acil olarak 3 puan almamız lazım..."

Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere açıklamasında, lige iyi başlangıç yapamadıklarını belirtti.

Oynadıkları iki maçtan puan alamadıklarını ifade eden Tomas, "Ancak ilk maçta iyi olan bizdik. Kazanmayı hak etmiştik. Kasımpaşa maçında kötü başladık sonra toparlandık. 1-1 olsaydı maçı çevirebilirdik. Maalesef olmadı." diye konuştu.

Tomas, bu hafta Aytemiz Alanyaspor'la yapacakları maça ilişkin şunları söyledi:

"Çok önemli bir maç. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maçtan üç puan almak istiyoruz. 2-3 kaliteli oyuncu getirmeye çalışıyoruz. Tekliflerimizi ilettik. Pozisyon üretiyoruz ama maalesef atamıyoruz. Onu da çözmek için uğraşıyoruz. Takım şu anda istediğim seviyeye gelmedi ama 4-5 haftaya takım oturacak. Ama bize acil olarak üç puan lazım. Aytemiz Alanyaspor'dan üç puan alırsak her şey değişecek. Alanyaspor topla oynamayı seven ve pas yapan bir takım. Orada çok etkili oyuncuları var. Bakasetas, Efecan, Davidson ve Adam; bu isimler çok etkili. Bunları çözmeye çalışacağız."

Transfer konusuna da değinen Tomas, "Yabancı oyuncu gelirse takımımızdaki iki yabancı oyuncuyu göndereceğiz. Bunun planlamasını yaptık. Loic Remy, Baiano ve Michalak iyi yabancı oyuncular. Türk oyuncuları da getirdik. Çünkü Türk oyuncuları sınırlamadan ötürü almak zorundayız. Aynı zamanda Türk oyuncular ve yabancı oyuncular arasında rekabet de artacak. İki kaliteli yabancı oyuncu daha transfer edeceğiz. Doğan Erdoğan Trabzonspor'da 30 maçın üzerinde oynadı. Yetenekli bir oyuncu. İleride inşallah çok daha iyi bir oyuncu olacak." şeklinde konuştu.

Tomas, hakemlerle ilgili soruya, "Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve birkaç hakem daha var. Bunlar iyi hakemler. Fırat Aydınus da maçı iyi yönetiyor. Öz güven var. İnşallah bu hafta da bizim maçta çok fazla hata yapmaz." cevabını verdi.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!