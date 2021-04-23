Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: 'Başkanımızın primine rağmen sonucu alamadık'

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Haftalardır süren galibiyet serimizi devam ettirmek istiyorduk. Fakat takımımızdaki önemli futbolcularımızdan Boldrin'in, Baiano'nun olmaması ve Samudio'nun dizindeki sakatlıktan dolayı biraz zorlandık. Bununla beraber 3 günde bir maç oynamak ve ondan sonraki her maçta istenilen performansı vermek cidden zor. Kazanmak istediğimiz maçta, başkanımızın da primimizin üzerine ekstradan bir 10 bin lira daha vermesine rağmen maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Üzüntülüyüz."

Kalan maçlarda geçen haftalardaki performansı sergilemek zorunda olduklarını anlatan Uygun, "Rizespor'un büyük camiasına yakışan bir şekilde sahada mücadele etmeye devam edeceğiz. Kazanan taraf olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bugün Gençlerbirliği daha çok istedi. Bireysel hatalardan yediğimiz gollerle maalesef mağlup ayrıldık." değerlendirmesinde bulundu.

BİZATİ: SADECE 3 PUAN ALDIK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri maçta önemli bir 3 puan elde ettiklerini söyledi.



Karşılaşamadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bizati, "İyi bir maç oynamamız ve her şeyden önce 3 puan gerekiyordu. Bazen iyi oynamadan da 3 puan almak gerekiyordu. Onun bilincindeydik. Kötü oynadık anlamında söylemiyorum bunu. Maçın gerekliklerini yerine getirdik. İyi çıkışlar yaptık. İyi mücadele ettik." diye konuştu.

Oyuncularının üst düzey mücadele ettiğini anlatan Bizati, "Bizim mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Sadece bir 3 puan aldık. Önümüzdeki maçta da puan ya da puanlar almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.