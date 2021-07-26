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GeriFutbol Rizespor, Brezilyalı futbolcu Ronaldo Mendes'i kadrosuna kattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.07.2021 - 20:09 | Son Güncelleme:

Rizespor, Brezilyalı futbolcu Ronaldo Mendes'i kadrosuna kattı

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Rizespor, Brezilyalı futbolcu Ronaldo Mendes'i kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Ronaldo Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

Rize ekibinden yapılan açıklamada, İstanbul'da düzenlenen ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılığı töreninde, 28 yaşındaki oyuncunun kendisini 2 yıllığına mavi-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Ronaldo Mendes'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mendes, geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl'da görev almıştı.

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