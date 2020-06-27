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DHA
Haber Giriş: 27.06.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

Rıza Kayaalp, online turnuvada şampiyon oldu!

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Rıza Kayaalp, online turnuvada şampiyon oldu!
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Dünya Güreş Birliğinin (UWW) internet ortamında düzenlediği GR Fantezi Güreş Turnuvasında 3 gün süren ve çekişmeli geçen oylamada milli güreşçi Rıza Kayaalp şampiyon oldu.

Dünya Güreş Birliğinin (UWW) internet ortamında düzenlediği GR Fantezi Güreş Turnuvasında 3 gün süren ve çekişmeli geçen oylamada milli güreşçi Rıza Kayaalp şampiyon oldu.

Oylamada milli güreşçi Rıza Kayaalp, yüzde 56 oy oranı ve toplam 52 bin 50 oyla birinci oldu. İran Ali Garaii ise 40 bin 608 oyla ikinci oldu.

Rıza Kayaalp, online turnuvada şampiyon oldu

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