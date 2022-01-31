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Rıza Çalımbay'dan flaş Beşiktaş sözleri! 'Eğer teklif gelirse...'

#Rıza Çalımbay#Beşiktaş#Sivasspor
Rıza Çalımbaydan flaş Beşiktaş sözleri Eğer teklif gelirse...

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, efsanesi olduğu Beşiktaş'tan teknik direktörlük teklifi gelmesi halinde bunu kabul edeceğini ve asla para konuşmayacağını söyledi.

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Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'tan teklif gelmesi durumunda ise kabul edeceğini belirtti.

Sabah Gazetesi'ne konuşan Çalımbay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, İlhan Palut gibi genç jenerasyon teknik adamların başarıları önemli. Bu isimler çoğalmalı. Alttan yetişmesi gerekiyor. Kendilerini çok iyi eğitmeleri gerekiyor. Bazıları iyi futbolcu olabilir ama antrenörlük farklı bir şey. Kendini geliştirmezsen o zaman bir yere kadar götürebilirsin. Genç jenerasyondan teknik adamlar illaki sıkıntılı zamanlar yaşayacaklar. Ama pes etmemek gerek. Türk futboluna olumlu etkileri olacaktır.

"BEŞİKTAŞ BENİ İSTERSE ASLA PARA KONUŞMAM"

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Beşiktaş'tan net bir teklif gelmedi. Gelse zaten kabul edecektim. Beşiktaş'ta yıllarca oynadım. Bir kere gittim ama doğru zaman değildi. Sivas'ta çalışırken bile Beşiktaş'tan bana teklif gelirse izin veriyorlar ama başka bir takım isterse beni vermezler. Sadece Beşiktaş ve Milli Takım isterse verirler. O da Beşiktaş'la aramızdaki bağdan dolayı. Beşiktaş'tan teklif geldiği zaman seve seve gider çalışırız. Para falan da önemli değil.

"BİZ BİR İLKİ BAŞARDIK"

Avrupa'ya 2 sene üst üste giden Anadolu takımı hiç yok. Biz onu başardık. Mesela transfer yapamıyoruz. Maddi açıdan sıkıntılar var. Transfere de ihtiyacımız var. Ligi ve kupayı bir arada götüreceğiz, bir sürü sakatımız da var. Bütün takımlar hemen hemen transfer yapmış. Kulübün tabii ki maddi gücü yoksa zorla da transfer yaptıramazsın.

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#Rıza Çalımbay#Beşiktaş#Sivasspor

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