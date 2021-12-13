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Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması! 'Öyle bir şey gelirse...'

#Rıza Çalımbay#Beşiktaş#Sivasspor
Rıza Çalımbaydan Beşiktaş açıklaması Öyle bir şey gelirse...

Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Beşiktaş'la isminin anılmasına yanıt verdi.

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Çalımbay'ın açıklamaları şöyle;

"Maçı kazanmayı çok istedik. Disiplinli ve iyi takıma karşı oynadık. İyi mücadele ettik. Son paslarda hatalar yaptık. Galibiyet için oynadık, beraberliği düşünmedik. Kazanmaya ihtiyacımız vardı."

SELÇUK VE NECATİ HOCADAN ÖZÜR DİLEDİ

"Öyle bir pozisyonda gol oldu, Muslera'ya üzüldüm. Olayı tam göremedim ama izledim. Öyle bir gol olsun istemezdim. Selçuk hoca ve Necati hocadan özür diledim. Ben üçü birlikte çarpıştılar zannettim. Luyindama ve Muslera çarpıştı, sanırım bizim oyuncu farkında değildi. Beşiktaş maçındaki gibi bir olay olsaydı, kabul etmezdim. Mümkün değil. Oyuncumun görmediğini düşünüyorum. Bir anda oyun sıcaklığıyla attı. Yapacak bir şey yok, bilerek böyle bir şey istemeyiz. Beşiktaş - Giresunspor maçında mesela oyun durabilirdi. O arkadaş düşünemedi. Dursa, o arkadaş dünyada Fair-Play ödülü alırdı. Oyuncumuz görmedi, bizim oyuncularımız art niyetli bir şey yapmaz."

"Kerem Atakan'dan çok şey bekliyoruz. İyi olacağına inanıyordum. Tekniği, şutları, profesyonelliği harika. İnşallah Türkiye'ye güzel bir oyuncu kazandıracağız. Daha yolun başında, çok çalışması ve fizik kondisyonunu geliştirmesi gerekiyor."

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"BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞMEDİM"

"Şunu söyleyebilirim, ben Beşiktaş ile hiçbir görüşme yapmadım. Öyle bir şey gelirse zaten Sivasspor Yönetimi ile görüşürüm. Ondan sonra ona göre konuşulur. Şu anda öyle bir şey yok."

 

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#Rıza Çalımbay#Beşiktaş#Sivasspor

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