Rıza Çalımbay'dan Arda Güler ve Mauro Icardi açıklaması: Bu sezon daha zor

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Süper Lig ekibi Sivasspor ile yollarını ayıran Rıza Çalımbay, beIN SPORTS'a konuştu.

RIZA ÇALIMBAY ALDIĞI TEKLİFİ AÇIKLADI

Menajerler aracılığıyla Suudi Arabistan'dan teklif aldığını belirten deneyimli teknik adam, "Hayır dedim" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMI YERLİ TEKNİK DİREKTÖR ÇALIŞTIRMALI"

Milli takımı yerli teknik direktörün çalıştırması gerektiğini kaydeden Çalımbay, "Sivasspor, Beşiktaş'tan ve A Milli Takımımızdan teklif gelmesi halinde önümü açacaktı" şeklinde konuştu.

"BELKİ DE O SEZON ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"

Pandemi döneminde şampiyon olabileceklerini belirten Rıza Çalımbay, "Sivasspor'u çalıştırırken içimde ukde olan şey; pandemide ilk yarıyı lider bitirmiştik. 3-4 oyuncu alabilseydik belki de o sezon ligde şampiyon olabilirdik." dedi.

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ARDA GÜLER SÖZLERİ

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e övgüler yağdıran tecrübeli hoca, "Tam zamanında gitti. 40 yıllık Real Madridli gibi. Mükemmel, bambaşka bir oyuncu. Güzel yetiştirmişler" sözlerini sarf etti.

"ICARDI'NİN İŞİ BU SEZON DAHA ZOR"

Mauro Icardi'yle ilgili de tespitlerde bulunan Çalımbay, "Icardi'nin taraftarla bütünleşmesi çok önemliydi. Birinci hedef lig olunca, Avrupa kupası oynamayınca oraya iyi konsantre oldular. Geçen seneki gibi faydalı olabilir mi onu bilemem, zor olabilir. Çünkü artık herkes Icardi'nin neler yapabileceğini biliyor, daha fazla önlem alınacaktır artık onun için. Onun yanına bir oyuncu daha alınması gerekebilir." diye konuştu.