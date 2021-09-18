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Rıza Çalımbay ve Erol Bulut'tan 1 puan değerlendirmesi

#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Erol Bulut
Rıza Çalımbay ve Erol Buluttan 1 puan değerlendirmesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bu futbolun doğasında var. Maçın başında da sonunda da gol yiyebilirsin. Bu hataları yaptık ama bence oynanan mücadeleye göre şu maçı rahatlıkla bitirebileceğimiz bir maçtı" dedi. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise "Bugün buradan 2-1 galibiyetle ayrılabilirdik. Ama 1-1 de bizim adımıza iyi bir sonuç. 1 puan aldık, önümüze iyi bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

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Süper Lig’in 5’inci hafta maçında kendi sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Enteresan bir maç olduğunu söyleyen Demir Grup Sivasspor Teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Son dakikalara kadar iyi oynadık. Son dakikalar bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Ben ne Yatabare’yi ne de Pedro’yu değiştirmek istemedim. İkisi de çıkmak istediler, ikisi de yoruldular. Mecburen çıkarttık. Giren arkadaşlardan da istediğimiz şekilde verim alamadık. Şansız bir karambolden gol yedik. Aynı Fenerbahçe’den yediğimiz gol gibi oldu. Biraz daha dikkatli olabilseydik, özellikle çıkarken topları kaybetmeseydik, bugün baya top kaybettik. Çıkarken yine kaptırdığımız bir toptan gelen bir orta ile beklemediğimiz son dakikalarda gol yedik. Böyle maçlardan ders çıkarmak gerekiyor. Lig çok uzun bir maraton, daha bir sürü maçımız var. Arkadaşlarımızın eski formuna ve kapasitesine ulaşması gerekiyor. Ulaşmazsa tabi ki biz mutlaka sorunlar yaşarız. Bugün Yatabare’den başka bir forvetimiz yoktu. Biri cezalı, diğeri de sakat. Böyle bir değiştirme şansımız da olmadı. Ama böyle bir şansızlık yaşadık. Bu futbolun doğasında var. Maçın başında da sonunda da gol yiyebilirsin. Bu hataları yaptık ama bence oynanan mücadeleye göre şu maçı rahatlıkla bitirebileceğimiz bir maçtı" dedi.

EROL BULUT: 2-1 KAZANABİLİRDİK

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise "Bugün 90 dakikada 2 çok ayrı bir 45 dakika izledik. İlk yarı bizim aslında oyuna iyi başlamak istediğimiz ama gerçekleştiremediğimiz rakipten uzak, ikili mücadeleye istediğimiz şekilde giremedik. Rakibin hücum yollarında ne yapmak istediğini gayet iyi bildiğimiz halde genellikle kanatlara toplu aktarıp ortalarla pozisyon bulmaya çalışarak nitekim ilk golü de güzel bir şekilde attılar. Bizim konsantrasyonumuz üst düzeyde değildi. Ama ikinci yarı bambaşka bir Gaziantep herkese izlettirdik. Oyuna giren futbolcularımız büyük katkı sağladı. Baskılı oynamaya çalıştık. Maçı kazanmak için her şeyimizi ortaya koyduk. Yakaladığımız pozisyonlar biraz daha şanslı olabilseydi, bugün buradan 2-1 galibiyetle ayrılabilirdik. Ama 1-1’de bizim adımıza iyi bir sonuç. 1 puan aldık, önümüze iyi bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

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#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Erol Bulut