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Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transferini açıkladı

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#Transfer#Uğur Çiftçi#Galatasaray
Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçinin Galatasaraya transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 18:23

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transfer olacağını duyurdu.

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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, devre arası transfer döneminde ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor. 

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Uğur Çiftçi hakkında net konuştu.

Yukatel Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluş Bein Sports'a konuşan Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a gideceğini duyurdu.

Uğur Çiftçi transferinin büyük ihtimalle gerçekleşeceğini kaydeden Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi için Galatasaray'dan teklif geldi. Büyük ihtimalle transferin biteceğini düşünüyorum. Biz de Emre Taşdemir ve Yusuf Demir için konuştuk. Şu anda gelişmeler bu. Uğur Çiftçi çok büyük bir takıma gidecek, bu transferi istemesi de normal" ifadelerini kullandı.

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Uğur Çiftçi bu sezon Demir Grup Sivasspor'da 22 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.

 

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#Transfer#Uğur Çiftçi#Galatasaray

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