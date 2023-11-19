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Rıza Çalımbay: "Hem Seba Başkanımızı andık, hem de eksiklerimizi gördük..."

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#Beşiktaş#Süleyman Seba#Rıza Çalımbay
Rıza Çalımbay: Hem Seba Başkanımızı andık, hem de eksiklerimizi gördük...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 17:55

Beşiktaş, Süleyman Seba anısına özel maçta karşılaştığı Sakaryaspor mücadelesini 2-1 kazandı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Rıza Çalımbay, “Her şeyden önce beraber çok güzel günler yaşadığımız başkanım, benim başkanım onunla çok şampiyonluklar yaşadık. Allah rahmet eylesin tekrar. Ben buraya geldiğimde hazırlık maçı ararken yönetime söyledim. Başkanımızın anısına Sakaryaspor’la oynayalım dedik. Gayet iyi oldu hem başkanımızı andık hem de çok güzel bir hazırlık maçı yaptık. Gerçekten taraftarın da gelmesiyle müthiş bir maç oldu. Özellikle ilk yarı bizim için çok değerliydi. Ondan sonra zaten bizim hem altyapıdan gelen arkadaşlarımıza baktık. Hem maçı eksiği olan arkadaşlarımızı oynattık. Onlar da gayet iyi şekilde oynadılar. Bizim için önemliydi. Antalya'ya gidemediğimiz için mutlaka böyle bir maç yapmamız gerekiyordu. Biz de Sakarya'yla yaptık. Her açıdan da mükemmel geçti. Biz hepsine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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“Bugün çok gayretliydiler, gerçekten daha iyi olmaya çalışıyor”

Çalımbay, “Burada skor önemli değildi bizim için önemli olan maç eksiği olan arkadaşlarımız vardı bizim o arkadaşlarımızı oynattık ve genç arkadaşlarımızın hepsini oynattık, Mutlaka bir şeyler alacağız bu maçtan dolayı ihtiyaçları vardı onlara genç arkadaşlarımız için de her zaman kapımız açık. Onlara her zaman bize gelip gidecekler inşallah çok çok daha iyi olacaklar. Diğer arkadaşlarımıza baktığımızda onlar da bugün çok gayretliydiler, gerçekten daha iyi olmaya çalışıyor. Emre Can'ı ben ilk defa seyrediyorum, ilk defa da oynatıyorum maçta ve gayet iyiydi, daha da iyi olacak onda potansiyel var. Biz de onu daha iyi duruma getirmek için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

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#Beşiktaş#Süleyman Seba#Rıza Çalımbay

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