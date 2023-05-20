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Rıza Çalımbay: Hedef olursa tabii ki devam ederim

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#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Galatasaray
Rıza Çalımbay: Hedef olursa tabii ki devam ederim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 22:43

Sivaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, gelecek sezonki planları için yaptığı açıklamada, "Kendim Sivaslıyım. Çalıştığım süre içerisinde Sivas’a çok güzel şeyler de yaptım. Eğer ortam iyi olursa, hedef olursa tabii ki devam ederim. Hedef olmazsa, istediğim şeyler olmazsa devam etmek doğru olmaz" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’a 2-0 yenildi. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Mücadele istediğimiz gibi bitmedi. Karşımızdaki takım mükemmel bir hava yakalamış, taraftarıyla bütünleşmiş bir takım. Zaten bütünleşme olduğu zaman çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Maça eksik geldik. Onun için de sıkıntılı bir maç oldu. İlk yarı belki tam adapte olamadık. Taraftarın da baskısıyla Galatasaray bize baskı kurdu ve golü de attı. İkinci yarı değişikliklerimizi de yaptık. Kolay gol geldik. İstediğimiz şekilde maçı bitiremedik. Takımda 4. senem. 3 sene üstü üste Avrupa, lig ve kupayı beraber götürmeye çalıştık. Kadro yetersiz olduğu zaman, sakatlar olduğu zaman sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yine de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Bazı arkadaşları da korumaya çalıştık. Biz eğer ligde rahat olsaydık, bu maç öyle bitmezdi. Daha değişik maç olurdu. 3 yerde olduğunuz zaman bazı sıkıntılar oluyor" diye konuştu.

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Gelecek sezon takımda kalıp, kalmayacağıyla ilgili de konuşan Çalımbay, "Kendim Sivaslıyım. Çalıştığım süre içerisinde Sivas’a çok güzel şeyler de yaptım. Eğer ortam iyi olursa, hedef olursa tabii ki devam ederim. Hedef olmazsa, istediğim şeyler olmazsa devam etmek doğru olmaz" şeklinde konuştu.

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#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Galatasaray

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