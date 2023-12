Rıza Çalımbay: Elimizde oyuncu olsa 5-0 olur mu?

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 1-1 biten MKE Ankaragücü maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Kendilerini zor maçların beklediğini kaydeden Rıza Çalımbay, "Puan, puandır. Özellikle deplasmanda ve Ankaragücü ligin en iyi takımlarından biri. Maça iyi başladık aslında. İkinci yarı gerçekten iyi oynadık. Pozisyonlarımızı bulduk ama keşke kazanabilseydik. 3 maç oldu 2 galibiyet 1 beraberlik var kendi adıma. Önümüzde çok önemli bir maç var yukarılara tırmanabilmek için. Çok zor bir maç olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDE OYUNCU OLSA ÖYLE BİR SKOR OLUR MU"

Kadrodaki eksiklere değinen Rıza Çalımbay, "Elimizde kanat yok. Muleka'yı Cenk'i koyuyoruz yerleri oraları değil çocukların. Brugge maçında savunmadaki 4 oyuncunun 3'ü kendi yerinde değil. Konuşuyorlar ama elimizde oyuncu olsa öyle bir skor olur mu bizde? Milot, Rachid gibi isimler dönünce elimiz rahatlayacak. Rebic girdi güzel şeyle yaptı ama onda daha neler var. Yüzde 40'ıyla oynuyor. Ona da söyledim artık bir şeyler dökmeli sahaya. Sakatlarımız dönünce her şey bizim için iyi olacak." dedi.

"HEDEFİMİZ 3 PUANDI"



Göreve geldiğinden bu yana 3’ünü maçına çıktığını belirten Rıza Çalımbay, bir seri yakalamak istediklerini belirterek, "Bu maçta puan aldık. Puan puandır. Bana göre deplasmanda alınmış bir puandır. Futbolculuk ve antrenörlük dönemim olsun her zaman Ankaragücü deplasmanı çok zor bir deplasmandır. Kolay maç kazanamazsınız. Çok mücadele etmeniz gereken bir deplasmandır. Atmosfer çok güzeldi. Her iki yarıda da iyi şeyler yaptık. Kendi hatamızdan bir gol yedik. İkinci yarıda hem oyuncu değişikliği hem de taktik olsun arkadaşlarımızı oynattık. Golü de bulduk. Pozisyonlarımızı artırdık. Bazen kendi kalemizde sıkıntılar yaşadık. Sakat arkadaşlarımızdan dolayı sıkıntılar yaşadık. Hedefimiz kesinlikle 3 puandı. Geriden gelip golü atmak ve puan almak iyi bir şey. Ben bu takıma gelirken zorlukları biliyordum ama ne antrenörlük ne de futbolculuk hayatımda bu kadar sakat olan bir oyuncu grubu görmedim. Şu an da bile 10 kritik oyuncumuz sakat. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Önümüzdeki hedef kendi taraftarlarımızın önünde Fenerbahçe maçını kazanmak. Hiç kanat oyuncumuz yok. Eğer doktor arkadaşlarımız bize bir iki tane oyuncu verirlerse çok farklı bir maç olur. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Puan farkını 8’e indireceğiz" diye konuştu.



"BANA GÖRE ZAMANSIZ BİR KONGRE OLDU"



Beşiktaş’ta yaşanan seçim heyecanıyla ilgili olarak bir soru üzerine Çalımbay, Beşiktaş kongresini değerlendirdi. Çalımbay, "Her iki tarafa da hayırlı olsun. Bana göre zamansız bir kongre oldu. Ama son zamanlardaki en büyük kongre oldu. Büyük bir katılım olmuş. Birlik ve beraberlik içinde çok iyi çalışacağıma inanıyorum. Hangi aday seçilirse seçilsin. Onlar da Beşiktaş'a katkı sağlayacaklar. Seçim bittikten sonra tahminime göre her şey çok daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.