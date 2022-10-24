River Plate, Boca Juniors'ı şampiyon yaptı!

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Arjantin Ligi'nde River Plate, Boca Juniors'ın şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi Racing Club'ı 2-1 mağlup ederek ezeli rakibinin mutlu sona ulaşmasında büyük pay sahibi oldu.

Şampiyonluğun son haftaya kaldığı Arjantin Ligi'nde 51 puanla liderlik koltuğunda oturan Boca Juniors sahasında Independiente'yi konuk etti. Kazanması durumunda rakiplerinin sonucuna bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek olan Boca Juniors, Independiente ile 2-2 berabere kaldı.

ŞAMPİYONLUĞU ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Boca Juniors'ın en yakın takipçisi 50 puanlı Racing Club ise aynı saatte başlayan müsabakada sahasında River Plate'i konuk etti. Boca Juniors'ın Independiente ile 2-2 berabere kalmasının ardından avantajı eline geçiren Racing Club, kazanması halinde şampiyonluğu ilan edeceği maçta River Plate karşısında kalesinde gördüğü son dakika golüyle yıkıldı.

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River Plate, Miguel Borja'nın 90+5. dakikada attığı golle Racing Club'ı 2-1 devirdi ve ezeli rakibi Boca Juniors'un şampiyon olmasında büyük rol oynadı. Racing Club, 90+3. dakikada Jonathan Galvan'ın penaltı kaçırmasıyla şampiyonluğu adeta elinin tersiyle itti.

GALLARDO: EZELİ RAKİBİMİ ŞAMPİYON YAPSAK DA GURUR DUYUYORUM

2014 yılından bu yana River Plate'in başında yer alan ve geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile Racing Club maçının ardından görevden ayrılacağını açıklayan Marcelo Gallardo, son maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Boca Juniors'ın şampiyon olmasını değerlendiren Gallardo, yaptıkları işe saygı duyduklarını ve bundan dolayı mutlu olduklarını vurguladı. Gallardo yaptığı açıklamada, "Ebedi rakibimize fayda sağlamış olsam da gurur duyuyorum. Her şeyin şüpheyle karşılandığı, her şeyin çok küçük ve hatta değerlerden yoksun olduğu bir ülkede saygı ve itibarımız koruduk. Ebedi rakibimize fayda sağlamış olsam da gurur duyuyorum. Kızgın veya hayal kırıklığına uğramış River Plate taraftarları varsa anlıyorum ama bugün değerlerimize ve ne olduğumuza saygı duyuyoruz" diye konuştu.