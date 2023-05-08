River Plate - Boca Juniors maçında saha savaş alanına döndü! 7 kırmızı kart...

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Futbola olan tutkusuyla bilinen Arjantin’de bazen tutku yerini öfkeye bırakabiliyor

Dün oynanan River Plate – Boca Juniors maçına da oynanan futbol değil yaşanan olaylar damga vurdu.

RIVER PLATE GOL ATTI, ORTALIK KARIŞTI

Arjantin Premier Ligi’nin 15. haftası kapsamında River Plate evinde Boca Juniors’u ağırladı. Antonio Vespucio Liberti Stadyumu’nda oynanan mücadelenin doksan dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

Maçın sonuna 4 dakika eklendi ve uzatmaların +3. dakikasında River Plate penaltı kazandı. Bu kararın ardından ortam gerilmeye başladı çünkü Boca Juniors forması giyen oyuncular kararın doğru olduğunu düşünmüyordu. Topun başına geçen Miguel Borja, topu rakip filelere gönderdi.

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Bu bardağı taşıran son damla oldu. Golün ardından iki takımın oyuncuları birbirine girdi. Bunun üzerine maçın hakemi tam olarak 7 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Miguel Borja 90+3'te penaltıdan golünü attı, sonrasında "River Plate-Boca Juniors" maçında ortalık karıştı.



Maçın hakemi 7 futbolcuya kırmızı kart gösterdi...pic.twitter.com/DabNwXla2Q — Spor Arena (@sporarena) May 8, 2023

İşte Kırmızı Kart Gören Futbolcular:

River Plate:

-Agustin Palavecino

-Ezequiel Ignacio Centurion

-Elias Gomez

Boca Juniors:

-Miguel Merentiel

-Ezequiel Fernandes

-Nicolas Valentini

-Jorge Figal (oyunda değildi)

"SAHADAN ACI VE ÜZÜNTÜ İLE AYRILDIK"

Maçın ardından iki taraftan da karşılıklı açıklamalar geldi. Olayın baş aktörlerinden olan Boca Juniors takımının kalecisi Sergio Romero, yaşanan olaylar hakkındaki düşüncelerini şu şekilde açıkladı: "Sahadan acı ve üzüntü ile ayrıldık. Palavecino golün ardından üzerimize yürüyüp suratımıza doğru bağırdı. Onu belinden yakaladım ve neden bunu yaptığımı Palavecino'ya söyledim. Takım arkadaşlarım bu hareketi Palavecino ile kavga etmek için yaptığımı düşündü ve hemen yanıma geldiler."

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DEMICHELIS'TEN ROMERO SÖZLERİ

River Plate Teknik Direktörü Martin Demichelis ise Palavecino'ya yaptığı hareketle olayların fitilini ateşleyen Romero'ya yanıt verdi. Arjantinli teknik adam, milli takımdan eski arkadaşı hakkında şöyle konuştu: "Romero'yu hem çok takdir ediyor hem de çok seviyorum. O beni saha içinde ve dışında çok iyi tanıyor."

"BÜYÜK BİR ÇILGINLIK"

River Plate kaptanı Enzo Perez ise yaşananları çılgınlık olarak nitelendirdi. 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu olayları şu şekilde yorumladı: "Büyük bir çılgınlık yaşandı ama çok değerli bir 3 puanı cebimize koyduk. Bu şov için iyi değil. Her iki taraftan da birçok kişi olaya dahil oldu. Sakinleşmeye çalışıyoruz. Sahada o an olmaması gereken çok insan vardı, bu sebeple sakinleşemedik."

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