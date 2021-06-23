Riva'da kritik zirve! Nihat Özdemir ve Şenol Güneş yaklaşık 2.5 saat görüştü...

EURO 2020'yi büyük hayal kırıklığı ile kapatan Ay-Yıldızlı takımda teknik direktör Şenol Güneş ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir dün sabah Riva'da bir araya geldi.

Sabah'ın haberine göre; planlı görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü. EURO 2020, hazırlık kampı ve diğer konuların görüşüldüğü toplantıda tecrübeli çalıştıcının takım için, "Bu çocuklara dün de güveniyordum bugün de güveniyorum. Herkes çok üzgün. Neden böyle olduğuna dair detaylı bir analiz hazırlıyoruz" dediği öğrenildi.

Katar yolunda avantajlı bir durumda olduklarını da ifade eden Şenol Güneş, Başkan Özdemir'e "Dünya Kupası'na katılacağız. Bu bizim birinci hedefimizdi, hâlâ da öyle" ifadelerini kullandı.