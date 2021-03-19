Riot Games, CEO’larına yöneltilen istismar suçlamalarına dair kanıt olmadığını söyledi

Riot Games, 16 Mart’ta yaptığı yazılı açıklamada CEO’ları Nicolo Laurent’e yöneltilen cinsel istismar ve ayrımcılık suçlamalarına dair süren soruşturmada hiçbir kanıta ulaşılamadığı için soruşturmanın sonlandırıldığını açıkladı. Soruşturmayı tamamlayan Özel Komite, dışarıdan bir hukuk ekibinden ve Riot Games yönetim kurulu üyelerinden oluşuyordu.

Geçtiğimiz Ocak ayında Riot CEO'su Nicolo Laurent, eski bir çalışanın cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle dava açmasının ardından Los Angeles County Mahkemesin tarafından soruşturma altına alınmıştı. Eski Yönetici Asistanı Sharon O'Donnell davayı 7 Ocak'ta Los Angeles Stanley Mosk Adliyesinde açtığı dava Nicolo Laurant'ın yanı sıra Riot Games'i de hedef alıyordu. O’Donnell davada, karşı tarafı cinsiyet ayrımcılığı, cinsel taciz; maaşlarda, tıbbi harcamalar ve tazminatlarda cinsiyet ayrımcılıkla suçluyordu.

Riot Games yine kendisine aynı sebeple 2019 yılında açılan bir davada, davacılara 10 milyon dolarlık ödeme yapıp kadın çalışanlara daha iyi bir çalışma ortamı sağlama sözü vererek bir dava kapanmıştı.