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Rigobert Song, Kamerun Milli Takımı teknik direktörü oldu

#Rigobert Song#Kamerun#Samuel Eto'o
Rigobert Song, Kamerun Milli Takımı teknik direktörü oldu

Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Rigobert Song, Kamerun Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

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Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen Rigobert Song, ülkesi Kamerun'un teknik direktörlük görevine getirildi. Federasyon başkanı olan Samuel Eto'o'nun Song'u özel olarak bu göreve istediği ifade edildi.

Kamerun Milli Takımı'nda 1993-2010 tarihleri arasında forma giyen ve kaptanlığını da yapan 46 yaşındaki Song, Fransa'nın Lens kulübünden 2004 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Trabzonspor'da 2008 - 2010 yılları arası 2 sezon forma giyen, 2010 yazında kariyerini sonlandırmıştı.

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#Rigobert Song#Kamerun#Samuel Eto'o

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