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Haber Giriş: 22.06.2020 - 00:13,Son Güncelleme:

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Gaziantep FK maçı yorumu!

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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Gaziantep FK maçı yorumu!
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Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Gaziantep FK maçındaki Okan Kocuk'un pozisyonu hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından çarpıcı bir yorumda bulundu

NTV'de maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK'nın maçın son anlarında 6 saniye kuralı sebebiyle kazandığı endirekt atış kararı hakkında çarpıcı bir yorum yaptı.

Dilmen, "Türkiye'de tarihe geçecek bir karar verildi. 'Bu 6 saniye kuralını bir gün de uygulayın' diyordum. Bula bula Galatasaray'ı buldu. İlklerin takımı. 1-2-3 kim sayacak diye bakıyordum." dedi.

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