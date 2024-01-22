Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması! Geri dönüş sinyali...

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Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, 40 yaşında sahalara geri dönüp futbolu aktif olarak bırakmak istediğini açıkladı.

2022'de Vitoria Guimaraes'te oynayan ve 1.5 sezondur boşta olan Ricardo Quaresma, futbola henüz nokta koymadığını ve Beşiktaş ile futbola veda etmek istediğini söyledi.

"BEŞİKTAŞ BİR OLASILIK"

Portekiz basınından Record'a konuşan 40 yaşındaki Quaresma, "Kariyerimi sahada bitirmek istediğimi her zaman söyledim. Bakalım neler olacak. Kariyerim henüz bitmedi. Beşiktaş bir olasılık, benim kulübüm, sevdiğim bir kulüp. Bunu birkaç kez söyledim. Ailem de orada mutluydu. Bakalım..." dedi.

BEŞİKTAŞ'TA 227 MAÇ

2010-2012 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Quaresma, siyah beyazlı formayla 227 maça çıktı ve 38 gol atıp 77 asist yaptı.

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