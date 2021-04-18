RESIDENT EVIL VILLAGE Demosu paylaşıldı

Yeni düşmanları, gizemli köyün bölgelerini ve oynanış görüntüleri içeren yeni bir fragmana ek olarak, Capcom, Resident Evil Village'a eklenen özelliklerle popüler The Mercenaries oyun modunun geri döndüğünü doğruladı. Capcom, 2 Mayıs'ta tüm platformlara gelecek sınırlı süreli demo için ayrıntıları doğruladı ve PlayStation oyuncuları 18 Nisan'dan itibaren erken erişime sahip olacak.

Resident Evil Village'ın son fragmanı, oyuncuların karşılaşacağı çeşitli ortamlara ve düşmanlara bir göz atarak hayranları esrarengiz bölgeye daha derinden çekiyor. Yeni görüntüler, muhtemelen kitlesel olarak insansı yaratıklar üreten muazzam bir yeraltı fabrikasına ve devasa bir su canavarı gibi görünen şeyi zar zor gizleyen geniş bir insan yapımı göle ipuçları sağlıyor. Ocak Resident Evil Showcase'deki gizemli adamın Heisenberg olduğu ortaya çıktı. Adı artık bilinmesine rağmen, kahramanı Ethan Winters'ın kızını bulma arayışındaki rolü belirsizliğini koruyor. Serinin kıdemli oyuncusu Chris Redfield de tartışmalı güdülerle bir görünüm sergileyerek rolünün ne olduğu konusunda daha fazla gizem yaratıyor.

Ethan’ın hikayesi bittiğinde kalbinizi hızlandıran aksiyon sona ermiyor. Hayranların en sevdiği oyun modu The Mercenaries, Resident Evil Village'daki ana oyunun ötesinde çeşitlilik ve tekrar oynanabilirlik sağlayan zengin içerik ve ödüllerle çok talep edilen geri dönüşünü yapıyor. Ana harekatı tamamlayarak kilidi açılan bu ek oyun modunda oyuncular, zaman dolmadan, giderek daha zorlu hedefleri tamamlamalıdır. Ana oyundaki Duke tüccarı modda beliriyor ve zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olmak için silahlar ve yükseltmeler sunuyor. Ek olarak, oyuncular silahlarını veya fiziksel yeteneklerini geliştiren yetenekler edinebilir. Her hedef için neyin en etkili olacağını belirlemek oyuncuya kalmıştır.

Cesur oyuncular, 7 Mayıs'ta Resident Evil Village çıktığında aksiyon dolu dehşeti erken tatmaya davet ediliyor. Oyuncular, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Steam ve Stadia için sınırlı süreli bir demo ile oyunun köy ve kale bölgelerini 60 dakikaya kadar keşfedebilirler. Bu çok platformlu demo, Avrupa sakinleri için 2 Mayıs 03:00 itibarıyla 24 saat boyunca erişilebilir olacak ve 30 Nisan 03:00 itibarıyla ön yükleme seçeneği ile başlayacak.

Çoklu platform demosunun öncesinde, PlayStation 5 ve PlayStation 4 oyuncuları, her bölüm için 30 dakika oynamak için 8 saatlik bir zaman aralığına sahip olacakları iki erken erişim fırsatına sahip olacaklar. İlk tarih, köy bölümünü 18 Nisan 20:00'den başlayarak 16 Nisan 02:00 itibarıyla ön yükleme seçeneği ile sunacaktır. İkinci bir tarih, kale alanını 25 Nisan 20:00 ile 16 Nisan 02:00 itibarıyla ön yükleme seçeneğiyle birlikte sunacaktır.

Resident Evil serisi, bu yıl hayatta kalma korku oyununun 25. yılını kutluyor ve festivaller Resident Evil Showcase'de yapılan çeşitli duyurularla devam ediyor. Capcom, Resident Evil ™ 4'ün bu yılın sonlarında hepsi bir arada VR'nin yeni nesil Oculus Quest 2'de satışa sunulacağını doğruladığından, sektördeki en saygın oyunlardan biri yepyeni bir bakış açısı kazanıyor. Daha fazla ayrıntı, 22 Nisan'da Twitch, Facebook ve YouTube'da Oculus Gaming Showcase sırasında paylaşılacaktır. Resident Evil, Behavior Interactive ile yapılan ortaklık sayesinde Capcom’un hayatta kalma korku serisini asimetrik korku oyunu Dead by Daylight'a taşıdığından, Resident Evil diğer büyük oyun endüstrisi IP ile iş birliğine devam ediyor. Ayrıca, Netflix’in RESIDENT EVIL: Infinite Darkness anime serisinin yeni fragmanı bugün yayınlandı.

Resident Evil Village, 7 Mayıs'ta çıkacak merakla beklenen aksiyon dolu hayatta kalma korku oyunu ve türü belirleyen Resident Evil serisinin sekizinci ana oyunudur. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Steam ve Stadia'da satışa sunulacaktır. Resident Evil Village, PlayStation 4'ten dijital PlayStation 5 sürümüne ücretsiz olarak yükseltme yapmaya uygun olacak ve Xbox Series X | S ve Xbox One konsolları için Smart Delivery'yi destekleyecektir. Resident Evil Village'ı satın alanlar, ücretsiz çok oyunculu Resident Evil ™ Re: Verse deneyimine de erişebilecekler.