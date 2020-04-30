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GeriFutbol Rennes, Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı!
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Futbol
Haber Giriş: 30.04.2020 - 21:27,Son Güncelleme:

Rennes, Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı!

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Rennes, Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı!
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Galatasaray'dan ara transfer döneminde ayrılan ve Rennes'e kiralık olarak giden Steven Nzonzi'nin sözleşmesi uzatıldı.

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve devre arasında yolları ayırdığı Steven Nzonzi için flaş bir açıklama yapıldı.

Rennes Başkanı Holveck, Roma ile yaptıkları anlaşmada Şampiyonlar Ligi bileti alındığı takdirde Steven Nzonzi'nin kiralık sözleşmesinin bir yıl uzatılacağı ifadelerinin yer aldığını açıkladı.

Fransa Ligue 1'de sezonun tescil edilmesiyle birlikte Rennes, Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

Rennes'te bu sezon 7 maça çıkan Fransız orta saha oyuncusu, gol ya da asist katkısı yapamadı.

 

Rennes, Steven Nzonzinin sözleşmesini uzattı

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