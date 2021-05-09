Rennes PSG maçı, Fransa Liginde büyük önem arz edecek. Bu karşılaşmadan 3 puan alması halinde liderlik koltuğunda oturan Lille'i takip etmeye devam edecek olan PSG, bu karşılaşma için tüm kozlarını sahaya sürecek. Peki, Rennes PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

RENNES PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Ligi'nde Rennes, PSG'yi konuk edecek. 9 Mayıs Pazar günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports Max HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı forvet oyuncusu Neymar ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Neymar'ın 2021-22 sezonu sonunda bitecek sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

PSG'nin 2017 yazında 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği Brezilyalı milli futbolcu, 112 maçta 85 gol kaydetti.



Neymar, PSG formasıyla Ligue 1'de 3, Fransa Kupası, Fransa Lig Kupası'nda ve Fransa Süper Kupası'nda ise 2'şer şampiyonluk yaşadı.