Rekor canavarı Erling Haaland!

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Manchester City’nin sezon başında 60 milyon Euro’ya Borussia Dortmund’dan transfer ettiği Erling Haaland, rekorlarına devam ediyor. Önceki gün takımının West Ham United’ı 3-0 yendiği maçta fileleri 1 kez havalandırarak toplam 35 gole ulaşan Norveçli santrfor, Premier Lig’de bir sezonda en çok gol atan isim oldu. 34’er golü bulunan Alan Shearer ve Andy Cole’u geride bırakan Haaland, tüm kulvarlarda ise 51 gole ulaşarak, tarihin en skorer ikinci ismi oldu.

Beş maçta hat-trick yaptı

Premier Lig’de 35, Şampiyonlar Ligi’nde 12, Federasyon Kupası’nda 3 ve Lig Kupası’nda 1 kez gol sevinci yaşayan Haaland, 13 gol daha atması halinde İngiltere tarihinde bir sezonda en çok gol kaydeden oyuncu olacak. 1927-1928 sezonunda Everton forması giyen Dixie Dean, tüm kulvarlarda 63 gol atarak rekor kırmıştı. Haaland 17 maçta 1’er, 7 karşılaşmada 2’şer gol atarken, 5 maçta da 3 gol atıp hat-trick yaptı. Norveçli, Devler Ligi’ndeki Leipzig maçında da 5 gol kaydetmişti.

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Chelsea'den daha fazla gol attı

35 gollü Erling Haaland, Premier Lig’deki 5 takımdan daha fazla gol attı. Ligde bu sezon şu ana kadar Chelsea 31, Nottingham Forest 30, Wolverhampton 29, Southampton 28 ve Everton 27 kez rakip fileleri havalandırabildi. Haaland, bu sezon sadece Premier Lig’e değil, Şampiyonlar Ligi’ne de damga vurdu. Norveçli, turnuvada 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu. 22 yaş 236. gününde 30 gole ulaşan Haaland, Kylian Mbappe’nin 22 yaş 352 günle kırdığı rekoru geride bıraktı

Takım arkadaşlarından rekortmen Haaland'a jest

Manchester City futbolcuları West Ham United maçı sonrası sahanın içinde tek sıra halinde karşılıklı olarak dizilip, Premier Lig’de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekorunu kıran takım arkadaşları Erling Haaland’ı alkışladı.