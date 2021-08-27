Red Imps’ten tarihi başarı
Riga FC’yi uzatmalarda mağlup eden kırmızı beyazlı ekip, Avrupa’da gruplara kalan ilk Cebelitarık takımı oldu.
UEFA Konferans Ligi’nde gecenin en çarpıcı skoruna Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps imza attı. Avrupa futbolunun en yeni üyesi olan ve 55 ülke arasında 52. sırada yer alan Cebelitarık’ın kırmızı beyazlı ekibi Letonya’dan Riga FC’yi eleyerek Konferans Ligi’nde gruplara kaldı. Deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini evinde 90 dakikası 1-1 biten maçta uzatmaların ardından 3-1 yenen Red Imps Avrupa kupalarında gruplara kalan ilk Cebelitarık ekibi oldu.
ANDERLECHT ELENDi
Diğer Sonuçlar: Kairat-Fola Esch: 3-1 (4-1), Zilina-Jablonec: 0-3 (1-5), Bodo Glimt-Zalgiris: 1-0 (2-2), Rosenborg-Rennes: 1-3 (0-2), Anorthosis-HB Sheva: 3-1 (0-0), Vitesse-Anderlecht: 2-1 (3-3), M.Hayfa-Neftçi: 4-0 (3-3), Elfsborg-Feyenoord: 3-1 (0-5), CSKA Sofya-Viltoria Pilzen: 3-0 (0-2), Rijeka-PAOK: 0-2 (1-1)