Red Imps’ten tarihi başarı

UEFA Konferans Ligi’nde gecenin en çarpıcı skoruna Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps imza attı. Avrupa futbolunun en yeni üyesi olan ve 55 ülke arasında 52. sırada yer alan Cebelitarık’ın kırmızı beyazlı ekibi Letonya’dan Riga FC’yi eleyerek Konferans Ligi’nde gruplara kaldı. Deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini evinde 90 dakikası 1-1 biten maçta uzatmaların ardından 3-1 yenen Red Imps Avrupa kupalarında gruplara kalan ilk Cebelitarık ekibi oldu.

ANDERLECHT ELENDi

Diğer Sonuçlar: Kairat-Fola Esch: 3-1 (4-1), Zilina-Jablonec: 0-3 (1-5), Bodo Glimt-Zalgiris: 1-0 (2-2), Rosenborg-Rennes: 1-3 (0-2), Anorthosis-HB Sheva: 3-1 (0-0), Vitesse-Anderlecht: 2-1 (3-3), M.Hayfa-Neftçi: 4-0 (3-3), Elfsborg-Feyenoord: 3-1 (0-5), CSKA Sofya-Viltoria Pilzen: 3-0 (0-2), Rijeka-PAOK: 0-2 (1-1)