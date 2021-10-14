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Red Bull Solo Q Türkiye’nin en iyi düellocusunu belirlemek için geri döndü!

#Red Bull#Solo Q#League Of Legends
Red Bull Solo Q Türkiye’nin en iyi düellocusunu belirlemek için geri döndü

Türkiye’nin en iyi düellocularının mücadele verdiği ‘1v1’ League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q, 2021 yılının en iyi oyuncusunu bulmak ve oyunun dengesini değiştiren anın heyecanını yaşatmak için geri döndü.

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Oyuncuların vazgeçemediği League Of Legends’da üst koridorun şampiyonunu belirleyecek olan Red Bull Solo Q turnuvası, 1 Ekim’de kayıtların açılması ile start aldı. 17 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında 7 çevrim içi eleme ve 6 Kasım’da İstanbul ile Ankara olmak üzere 2 de çevrim dışı şehir elemesinde rakiplerini alt eden 16 oyuncu, Play-Off turuna katılma hakkı kazanacak. Play-Off turunu da başarılı bir şekilde geçen 8 düellocu, 12 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek dev Türkiye Finali’nde 2021 yılının şampiyonu olmak için mücadele verecek. Red Bull Solo Q Dünya Finali ise 2 - 4 Aralık tarihleri arasında Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenecek. En iyi Solo Q oyuncusunun belirleneceği finallere Türkiye şampiyonu direkt olarak katılacak. ‘1v1’ League Of Legends efsanesi olmak isteyen oyuncular, Yapı Kredi Play, TurkNet ve AGON by AOC partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Solo Q’ya katılmak için http://redbull.com/soloq adresinden başvuru yapabilir.

Red Bull Solo Q Türkiye’nin en iyi düellocusunu belirlemek için geri döndü

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En iyiler ‘Vadi’nin Ustaları’ turnuvasında kozlarını paylaşıyor

Türkiye’nin en iyi ‘1v1’ League Of Legends düellocusunun belirleneceği Red Bull Solo Q heyecanının yanı sıra profesyonel oyuncular da şampiyon olmak için mücadele verecek. League of Legends arenasında Türkiye’nin en ünlü isimleri, dört gün boyunca lig formatında karşı karşıya gelecek. İlk dört sırayı alan profesyonel oyuncular Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde şampiyonluk mücadelesi verecek. Red Bull Solo Q - Vadi'nin Ustaları mücadeleleri 13 Ekim, 20 Ekim, 27 Ekim ve 3 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Tüm maçlar Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak.

Red Bull Solo Q Türkiye’nin en iyi düellocusunu belirlemek için geri döndü

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#Red Bull#Solo Q#League Of Legends

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