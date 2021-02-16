Red Bull Racing Esports, AOC ortaklığıyla vites değiştiriyor

Simülasyon yarış takımı Red Bull Racing Esports, oyun monitörü üreticisi AOC ile bir ortaklığını duyurdu. Anlaşmanın bir parçası olarak AOC, ekibin resmi oyun monitörü ortağı seçildi. Yapılan basın açıklamasında Red Bull Racing Esports sürücülerinin her birinin ekipmanlarına AOC monitör sağlanacağına yer verildi. Bununla birlikte yakın zamanda açılan Red Bull Racing Erena’ya da monitör sağlanacak.

Red Bull Racing Pazarlama Müdürü Oliver Hughes, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “AOC ile olan ortaklığımız, simülasyon yarışı programlarımıza her açıdan uyuyor. Milisaniyelerin bile çok önemli olduğu yüksek derecede rekabet içeren bu oyunda, oyuncularımızın önde olması için yüksek ekran bit-rate’i ve yenileme sıklığı çok önemli.

AOC’un oyunculara özel tasarlanmış ekranları sürücülerimize rekabetçi alanda üstünlük sağlıyor. Milton Keynes'deki Red Bull Teknoloji Kampüsü'ndeki yeni espor eğitim tesisimiz Red Bull Racing Erena, AOC'nin ödüllü monitörleriyle tamamen donatıldı. Ekibimize, iddialı hedeflerimize ve yarattığımız yüksek kaliteli tesise yakışan ekipmanlar sağlandı.”

AOC Pazarlama ve İşletme Yönetimi Direktörü Stefan Sommer da ortaklıkla ilgili açıklamalarda bulundu: “Red Bull Racing Esports sim yarışçıları yeteneklerini ve zirveye çıkma azimlerini çoktan kanıtladılar. Onların geri bildirimleriyle birlikte AOC monitörlerini sim yarışçılarının ihtiyaçlarına göre daha da çok uyarlamayı hedefliyoruz. Monitörlerimizle oyuncuların yetenekleri ile birlikte performanslarını bir sonraki seviyeye taşımaya devam ediyoruz.”