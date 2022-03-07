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Red Bull Homerun coşkusu Uludağ’da yaşandı

#Uludağ#Red Bull Homerun#Red Bull
Red Bull Homerun coşkusu Uludağ’da yaşandı

Yüzlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkununu bir araya getiren Red Bull Homerun, Bursa Uludağ’da gerçekleştirildi. 217 kişinin katıldığı yılın en heyecan verici yarışı Red Bull Homerun’da erkekler kayakta Ali Görpınarlı, erkekler snowboard’da Kerem Gürdal, kadınlar kayakta Hande Cumbul ve kadınlar snowboard’da Gülşah Güğül birinciliği elde etti. Kazananların sürpriz ödüllere sahip olduğu organizasyona katılanlar farklı ve heyecanlı bir kış sporu deneyimi yaşarken, izleyenler de keyifli bir gün geçirdi.

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Yılın en heyecan verici yarışı Red Bull Homerun, Bursa Uludağ’da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 2020 yılının ardından bir kez daha Türkiye’de düzenlenen organizasyon, adrenalini yeniden doruklara çıkardı. Yüzlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkununu bir araya getiren Red Bull Homerun, Türkiye’nin en keyifli pistlerinden biri olan Kuşaklıkaya Pisti’nde kayak ve snowboard olmak üzere iki kategoride düzenlendi.

Yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaştığı, sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştığı organizasyonda yarışmacılar, dik ve hızlı oluşuyla dikkat çeken pistte birinciliği elde edebilmek için kıyasıya bir mücadele verdi. 217 kişinin katıldığı Red Bull Homerun’da erkekler kayakta Ali Görpınarlı, erkekler snowboard’da Kerem Gürdal, kadınlar kayakta Hande Cumbul ve kadınlar snowboard’da Gülşah Güğül birinciliği elde etti. Kazananların sürpriz ödüllere sahip olduğu organizasyona katılanlar farklı ve heyecanlı bir kış sporu deneyimi yaşarken, izleyenler de keyifli bir gün geçirdi.

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Red Bull Homerun coşkusu Uludağ’da yaşandı

Red Bull Homerun coşkusu Uludağ’da yaşandı

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#Uludağ#Red Bull Homerun#Red Bull

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