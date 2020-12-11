Red Bull Flick’te ikinci eleme heyecanı

Türkiye’nin CS:GO kapışması Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu bulmak için kaldığı yerden devam ediyor. Amatörden profesyonele tüm oyunseverler, yılların eskitemediği CS:GO’da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele ediyor. Turnuvada ikinci eleme heyecanı 12 Aralık’ta olacağı belirtilirken, çevrimiçi olarak gerçekleşecek 5 elemeden ikincisi olacak elemede takımlar play-off turuna kalmaya çalışacak. Turnuva için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda gerçekleştirilecek elemeler sonunda başarılı olan toplam 25 takım, yine çevrimiçi gerçekleştirilecek play-off aşamasına katılmaya daha önceden hak kazanan 39 takım arasına katılacak.



Son 19 takım aranıyor

Turnuvada takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesi şubat ayında Gaming İstanbul Oyun Fuarı’nda (GİST) başlamıştı. GİST ve sonrasında gerçekleştirilen şehir elemeleri sonrasında 39 takım play-off turuna yükselmeyi başarmıştı. 6 Aralık’ta gerçekleştirilen ilk elemede ise 5 takım daha play-off turuna katılmaya hak kazandı. Play-off’a katılmaya hak kazanacak son 20 takım ise 12, 13,19 ve 20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek çevrimiçi elemelerde belirlenecek.



Final heyecanı 26 Aralık’ta

Play-off turunda rakiplerini geçen son 4 takım ise 26 Aralık’ta gerçekleştirilecek büyük finalde turnuvanın ikinci şampiyonu olmak için mücadele edecek.