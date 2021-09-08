Red Bull Flick yeni sezonda ilk finalistler belli oldu

Türkiye’nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick, yeni şampiyonunu arıyor. Yenilenen 8 haritası ve ‘Yükseliş’ temasıyla oyunseverlere özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick’te play off’a yükselen ilk takımlar belli oldu. Amatörden profesyonele tüm oyunseverlerin, yılların eskitemediği CS:GO’da 2’ye 2 formatında mücadele ettikleri turnuvada 5 çevrim içi eleme turunun ilkinde Thundergiller birinciliğe ulaştı.

Yapı Kredi Play ve TurkNet’in partnerliğinde takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesine sahne olan Red Bull Flick’te; 11 şehir elemesinin ise ilk ikisi gerçekleşti. Ankara elemesinde Alpartaytay23 takımı, Bursa elemesinde ThunderBoltsGG takımı adını play off turuna yazdırdı. Toplam 16 eleme turunda başarılı olarak Play-off turuna yükselen takımlar, 7 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek ve Agon by AOC monitörlerinin kullanılacağı finaldeki 4 takımdan biri olabilmek için yeteneğini, takım oyununu ve tecrübesini sergileyecek.

Final 7 Ekim’de

Sosyal medya kanaat önderleri için de TurkNet Invitational Turnuvası’nın da düzenlendiği Red Bull Flick’te şampiyonu belirleyecek final mücadelesi Red Bull’un Twitch kanalı twitch.tv/redbulltr’den naklen yayınlanacak. Oyunseverler, Red Bull Flick’le ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/Flick adresinden ulaşabilir.