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Red Bull Flick heyecanı İzmir ve Adana’yı ele geçirecek

#Red Bull#Flick#CS:GO
Red Bull Flick heyecanı İzmir ve Adana’yı ele geçirecek

Türkiye’nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick’te kıyasıya rekabet başladı. ‘Yükselmeye hazır ol’ teması ve 8 yeni haritası ile gelecek şampiyonunu arayan Red Bull Flick 2021’de elemeler devam ediyor. Toplamda 5 çevrim içi, 11 şehir elemesi olmak üzere 16 elemeden başarıyla ayrılacak 16 takımın play-off turuna kalacağı turnuvada son olarak cat9, Fellina, ZEROZONE 3 takımları üst tura adını yazdırdı. İstanbul ve Konya şehir elemelerinin ardından bu hafta Red Bull Flick heyecanı İzmir ve Adana’da yaşanacak.

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Türkiye’nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick, yeni şampiyonunu arıyor. Yenilenen 8 haritası ve ‘Yükselmeye hazır ol’ temasıyla oyun tutkunlarına özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick’te 3. hafta sonunda play-off’a yükselen takımlar belli oldu. Amatörden profesyonele tüm oyun severlerin, yılların eskitemediği CS:GO’da 2’ye 2 formatında mücadele ettikleri turnuvada 5 çevrim içi eleme turunun üçüncüsünde cat9 birinciliğe ulaştı. 

Red Bull Flick heyecanı İzmir ve Adana’yı ele geçirecek

Red Bull Flick rüzgarı İzmir ve Adana’da esecek

Yapı Kredi Play, TurkNet ve AGON by AOC partnerliğinde gerçekleştirilen, takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesine sahne olan Red Bull Flick’te; şehir elemelerinin 3. haftası sonuçlandı. İstanbul şehir elemesinde Fellina takımı, Konya şehir elemesinde ise ZEROZONE 3 takımı adını play-off turuna yazdırdı. Toplam 16 eleme turunun yaşanacağı dev şampiyonada sıradaki elemeler 26 Eylül tarihinde İzmir ve Adana’da gerçekleşecek. Bu iki şehirde ve bir çevrim içi elemede başarılı olan 3 takım play-off’lara gitmeye hak kazanacak. 

Profesyoneller TurkNet Invitational Turnuvası’nda karşı karşıya geliyor

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Şehir elemelerinin olanca hızıyla sürdüğü Red Bull Flick’te bir yandan da profesyonel oyuncular için düzenlenen TurkNet Invitational Turnuvası devam ediyor. Birçok profesyonel oyuncunun mücadele verdiği şampiyona, Red Bull’un Twitch kanalı twitch.tv/redbulltr’den canlı yayınlanıyor. Red Bull Flick’le ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/Flick adresinden ulaşılabiliyor.

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#Red Bull#Flick#CS:GO