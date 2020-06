Recep Atakaş kimdir? Hatay Stadyumunun adı Recep Atakaş oldu!

Recep ATAKAŞ 1953 yılında Atakaş ailesinin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. Lise eğitimini de Kırıkhan’da tamamladıktan sonra 1973 yılında bölgenin endüstri merkezi olarak bilinen İskenderun’a yerleşti ve çocukluk hayallerini gerçekleştirmek ve tüccar olmak için ilk adımlarını attı. Babasının izinden giderek ticaret hayatına esnaf olarak başladı. Atakaş sonrasında esnaflığı bıraktı ve ticaret hayatına daha profesyonel bir giriş yaptı. Eş zamanlı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

1975 yılından sonra profesyonel hayatına Payas’da devam etti. Yıllar içinde Sayın Recep Atakaş demir ticaretinde kendisine önemli bir yer edindi ve bölgenin en önemli demir tüccarlarından biri oldu. Bu dönemde otomotiv endüstrisinde distribütör olarak da çalıştı. Daha sonra profesyonel hayatına tamamen sanayici olarak devam etmek istediğine karar verdi ve 500 ton yıllık kapasitesi ile en iyi kalite demir üretimi sağlayan Payas’ın en büyük fabrikasını kurdu.

1989 yılında Recep Atakaş, ülkemizin kömür ihtiyacını gördü ve kömür endüstrisine giriş yaptı. Demir endüstrisindeki başarısını aratmayacak şekilde hem endüstriyel kömür hem de yakacak kömür alanlarında kısa sürede başarı yakalayan Atakaş, Türkiye’nin en önemli kömür ithalatçılarından biri haline gelmiştir. Bu alanlara önemli yatırımlar yapmış, İskenderun, Samsun ve Gebze’de 2 milyon ton kapasiteli kömür eleme ve paketleme tesislerinin yanı sıra biri Payas Organize Sanayi Bölgesi, diğeri ise Gebze Sanayi Bölgesinde olmak üzere iki adet kömür pres fabrikası açmıştır.

Recep Atakaş en başından beri girişimci ruhunu korumayı başarmıştır. 2007 yılında Rusya’nın demir çelik devi MMK ile yüzde 50-50 ortak olarak Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Cumhuriyet tarihimizin yabancı ortakla doğrudan yapılan en büyük yatırımı olan ve ülkemize iki milyar dolar yabancı sermaye girişini sağlayan yassı mamul üreten demir çelik fabrikasını kurmuştur. Bu fabrikada 2,5 milyon ton sıcak sac, 800 bin ton galvanizli sac, 400 bin ton boyalı sac üretimi yapılmakta olup fabrika, 2000 kişiye istihdam sağlamaktadır.

Atakaş Şirketler Grubu’nun Rusya’nın demir-çelik devi MMK ortaklığında İskenderun körfezinde kurdukları Demir Çelik Fabrikası, dünyanın önde gelen finans yayın kuruluşlarından “Euromoney” dergisi tarafından finans ve proje alanlarında Avrupa ve Ortadoğu birincisi seçilmiştir.

2017 yılının başında Hatay’ın Payas ilçesinde yıllık üretimi bir milyon ton olan ve soğuk sac, galvanizli sac ve boyalı sac üreten demir çelik fabrikasını üretime açmıştır.

15 Ocak 2018 tarihinde ise Atakaş Şirketler Grubu, Atakaş Limanı işletmeye almıştır. Limanın yıllık yük elleçme kapasitesi 15 milyon tondur. Ayrıca liman, dünya üzerindeki en büyük gemilerin yanaşmasına olanak sağlamaktadır. Bu ek ile birlikte Atakaş Şirketler Grubu, binlerce insanı istihdam etmeye devam etmektedir.

İş dünyasının duayenlerinden olan Recep Atakaş, başından beri verdiği kararlar ve attığı doğru adımlarla Atakaş Şirketler Grubu’nu sıfırdan yaratmıştır. Atakaş sadece muhteşem liderliğiyle değil, aynı zamanda karizmatik kişiliği ve yaptığı açıklamalarla da her zaman takip edilen ve sevilen bir iş adamı olmuştur. Halkla ve çalışanlarıyla bütünleşmesi yönleriyle her zaman örnek gösterilmiştir. Hayırsever işadamı, toplum yararına olan her projede “ben de varım” diyecek kadar duyarlı ve cesur olmuştur.

Recep Atakaş sosyal sorumluluk projelerinde de aktif bir rol almıştır. Eğitimin her şeyden önce geldiğine inanmış ve bu nedenle iki Anadolu Lisesi, iki endüstri meslek lisesi, bir öğrenci yurdu ve bir de anaokulu yaptırmış, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmetine vermiştir. Bu okullara destek vermeye devam etmekte olup yüzlerce öğrenciye de burs vermektedir.

İskenderun’a olan sevgisinden dolayı sahil şeridimizi inci gibi süsleyen Nihal Atakaş Cami’nin inşaatını başlatmış, üç ay içinde tamamlamayı hedeflemiştir.

Recep Atakaş devlete olan sorumluluklarını ticarete başladığı ilk yıllardan bu yana tamı tamına yerine getirmiştir. Kurumlar ve gelirler vergisinde yıllardır Hatay’da vergi şampiyonu olmuş, Türkiye genelinde de sıralamaya girmiştir.

Recep Atakaş, Doğu Akdeniz Sanayici ve İşadamları Federasyonu Başkanlığı ve Türk Amerikan İşadamları Derneği Çukurova Bölge Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Halen İskenderun Sanayici İşadamları Derneği Başkanlığını sürdürmektedir.

Hayırsever bir İş Adamı olan Recep ATAKAŞ T.C. 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’den şükran plaketi almıştır. 2008 yılında ise T.B.M.M. Başkanı Sn. Köksal Toptan tarafından Üstün Hizmet madalyası ile onurlandırılmıştır.

Bir çok devlet kurumundan sayısız plaket ve ödül almış bir iş adamı olan Recep ATAKAŞ, iş adamı kişiliğinin yanı sıra evli, üç çocuk babası ve iki torun sahibidir.