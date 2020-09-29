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Spor Arena
Haber Giriş: 29.09.2020 - 15:50 | Son Güncelleme:

Real Sociedad Valenciya maçı saat kaçta, hangi kanalda

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Real Sociedad Valenciya maçı saat kaçta, hangi kanalda
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Real Sociedad Valenciya maçı ile La Liga'da 4. hafta karşılaşması sahne alacak. Valencia'yı konuk ettiği son La Liga maçından 3-0 galip ayrılan Sociedad, 1987'den bu yana üst üste iki karşılaşmayı gol yemeden kazanamıyor. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadele.. Peki Real Sociedad Valenciya maçı saat kaçta, hangi kanalda

Sociedad'a konuk olduğu son altı La Liga maçının sadece birini kaybeden Valencia, daha önceki 12 karşılaşmada 10 yenilgi almıştı.

Dış sahada oynadığı son 12 La Liga maçını kazanamayan Valencia, Ekim 2005'ten bu yana daha uzun bir seri yaşamıyor. Real Sociedad forması giyen Mikel Oyarzabal'ın La Liga kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Valencia. Valencia forveti Maxi Gomez, Sociedad'a rakip olduğu dört La Liga maçında da gol atmayı başardı.

Real Sociedad Valenciya maçı saat kaçta, hangi kanalda

Real Sociedad Valenciya maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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