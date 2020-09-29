Sociedad'a konuk olduğu son altı La Liga maçının sadece birini kaybeden Valencia, daha önceki 12 karşılaşmada 10 yenilgi almıştı.

Dış sahada oynadığı son 12 La Liga maçını kazanamayan Valencia, Ekim 2005'ten bu yana daha uzun bir seri yaşamıyor. Real Sociedad forması giyen Mikel Oyarzabal'ın La Liga kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Valencia. Valencia forveti Maxi Gomez, Sociedad'a rakip olduğu dört La Liga maçında da gol atmayı başardı.

Real Sociedad Valenciya maçı saat kaçta, hangi kanalda

Real Sociedad Valenciya maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.