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Real Madrid'in şampiyonluk kutlamasında Arda Güler tezahüratları!

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#Real Madrid#Arda Güler#Ancelotti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 14:27

İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, kupayla birlikte şehirde şampiyonluk turu attı.

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İspanya La Liga’da bitime 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu elde eden Real Madrid, zaferini taraftarıyla paylaştı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, antrenman tesislerinde kupa teslim töreninin ardından, Madrid kentinde şampiyonluk turu attı.

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Gerçekleşen organizasyona Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de katıldı. Kafilenin ilk durağı Real Casa de Correos'ta Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso oldu. Kaptan Nacho, 36. şampiyonluk yazılı forma takdim ederken, Başkan Ayuso da tebriklerini iletti. Eflatun-beyazlı futbolcular Puerta del Sol meydanını dolduran taraftarlarla şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Başkan Perez ve Teknik Direktör Ancelotti, balkonda birer konuşma gerçekleştirirken, şarkılar söyleyen taraftarlara futbolcular da eşlik etti.

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Real Madridin şampiyonluk kutlamasında Arda Güler tezahüratları



Real Madrid taraftarı, şampiyonluk sevinci sırasında milli futbolcu Arda Güler’e de yoğun ilgi gösterdi.

TAKIM FOTOĞRAFINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY: PEREZ VE ARDA...

Real Madrid, şehir turuna başlamadan önce Valdebebas'ta toplandı ve kupa ile takım pozu verildi. Kupanın yanında kaptan Nacho, başkan Florentino Perez ve Arda Güler'in olması dikkat çekti.

Arda Güler ayrıca Madrid Hükümet Binası'ndaki anı defterini de imzaladı.

Real Madridin şampiyonluk kutlamasında Arda Güler tezahüratları

RÜDIGER'DEN ARDA GÜLER TEZAHÜRATLARI

Real Casa de Correos'un balkonunda meydanda toplanan taraftarları selamlayan Real Madrid'de Rüdiger, Arda Güler tezahüratları yaptı.

Taraftarlara 'Arda Güler de burada, Türk elması... Arda, Arda, Arda...' diyen Rüdiger'in bu anları sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Real Madridin şampiyonluk kutlamasında Arda Güler tezahüratları

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#Real Madrid#Arda Güler#Ancelotti

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