Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğini İspanyol gazetecilere sorduk! Odegaard ve Kuba örneği: Mbappe ve Endrick gelince...

LaLiga'da şampiyonluk ilan edildikten sonra oynanan maçlara ilk 11'de çıkan Arda Güler, Real Madrid taraftarının beğenisini toplamaya devam ediyor.

Dün akşam 4-0 kazanılan Granada maçında takımının ikinci golünü atan milli yıldız, etkili oyunuyla da övgü aldı.

Arda Güler'in son dönem performasını ve yaz aylarında yapılacak Mbappe ve Endrick eklemesi sonrası takımdaki geleceğini İspanyol gazetecilere sorduk.

MARIO DE LA RIVA (DIARIO AS): “ARDA, REAL MADRİD’DE BAŞARILI OLMAK İÇİN İSTEKLİ OLDUĞUNU HER DURUMDA GÖSTERDİ”

Arda Güler, bence parlak bir geleceği olan bir oyuncu. Birkaç dakika bile olsa sahada kaldığı her an bunu kanıtladı. Real Madrid'de başarılı olmak için ne kadar istekli olduğunu her durumda gösterdi. Bu da bir oyuncu için çok önemli çünkü Real Madrid'e geldikten sonra zirveye ulaştığını düşünen birçok oyuncu var ama bu sadece bir başlangıç. Arda, her dakikanın kendisi için önemli olduğunu gösterdi ve bu büyük bir oyuncu olmanın getirdiği bir tutum.

“MBAPPE VE ENDRICK FELIPE’NİN GELİŞİYLE ZORLU BİR REKABET OLACAK”

Bence bu yaz transfer piyasası, sadece Mbappé'nin değil Brezilyalı yetenek Endrick Felipe’nin de gelişiyle kadroda yer almak için zorlu bir rekabete sahne olacak. Bu yüzden Arda için oynamanın daha da zor olacağını düşünüyorum. Ama her şeyden önce bu sezona sakat başladığını unutmayın, bu yüzden gelecek sezon başından itibaren daha fazla oynama fırsatı bulabilir. İkincisi, gelecek yıl Real Madrid'in takvimi, yenilenen Şampiyonlar Ligi ve yeni Kulüpler Dünya Kupası ile bu senekinden çok daha yoğun olacak. Bu durum genellikle yedek kulübesinde olan oyunculara daha fazla şans verebilir.

“SON MAÇLARDA İYİ OYNUYOR AMA GELECEK SEZON…”

Kiralık olarak gönderilme durumu olursa bu sadece Ancelotti'nin kararı olmayacak. Bu karar Arda, teknik direktör ve kulüp arasında varılan bir anlaşmayla olabilir. Arda'nın son zamanlarda oynadığı iyi maçlara rağmen, bir oyuncu olarak gelişmesi için en iyisinin gelecek sezon 30-40 maç oynayabileceği başka bir kulübe kiralık gitmesi olduğunu düşünüyorum.

VICTOR DIEGUEZ (LEGAL SPORT): ARDA, WEMBLEY’DEKİ FİNALDE UMARIM DAKİKA ALIR ÇÜNKÜ BUNU HAK EDİYOR

Arda Güler Real Madrid'de önemli bir oyuncu olabileceğini gösterdi. İspanya'da dediğimiz gibi, o yeniden doğdu. Gelecek yıl için tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmayabilir ama yedek kulübesinde çok önemli bir oyuncu olacak. Brahim Díaz ile birlikte maçların dinamiğini değiştirebileceğini gösterdi. Real Madrid uzun zamandır bu kadar belirleyici oyuncu değişiklikleri yapmamıştı. Umarım Wembley'deki finalde dakika alır çünkü bunu hak ediyor.

“CARLO ANCELOTTI, ARDA’NIN YETENEĞİNE DEĞER VERİYOR”

Mbappe, Real Madrid’e transfer olursa bunun Arda'yı etkileyeceğini sanmıyorum. Gelecek sezon çok uzun bir sezon olacak ve tüm oyuncuların hazır olması gerekiyor. Brahim Díaz, bu konuda çok iyi bir örnek. Diaz, sezona çok fazla dakika almadan başladı ve yedek kulübesinden yaptığı katkılarla takımın liderlerinden biri haline geldi. Arda Güler'in izlemesi gereken yol bu. Bernabeu onu seviyor, Ancelotti onun yeteneğine değer veriyor ve o da Real Madrid'de başarılı olmak istiyor. Zaman verildiğinde başarılı olacaktır.

“ARDA’NIN KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMESİ HAKKINDA ÇOK KONUŞULDU AMA…”

Arda’nın olası bir kiralık gönderilme durumu hakkında çok konuşuldu ama söylentiler kısa sürede sona erdi. Bence Real Madrid onu takımda kalmaya ve takımın ikinci kısmının (yedeklerinin) lideri olmaya ikna etti ki yeteneği ve becerisi nedeniyle bu sezon olması gereken de buydu. Eğer kiralık olarak gitmeye karar verirse, bu onun için büyük bir dram olmaz. Yedek olarak bu rolü kabul etmeyen, kiralık giden ve başarılı olan birçok Real Madrid oyuncusu var: Odegaard, Takefusa Kubo… Arda için böyle bir durum olduğunu sanmıyorum ama bu onun için kötü bir deneyim olmaz. Ne de olsa Real Madrid'de yıldız olmadan önce onun için bir ara adım olacak.

